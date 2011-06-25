یازهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روند قیمتی کالاهای اساسی از موضوعات بحث یازدهمین جلسه شورای نظارت و کنترل بازار بود و در خصوص آن صحبت دش.

همچنین تغییرات اتفاق افتاده در قیمت برخی اقلام کالایی در سطح بازار دیگر موضوع بحث یازدهمین جلسه شورای نظارت و کنترل بازار بود.

اتخاذ تصمیمات لازم برای کنترل قیمت و عرضه مناسب اقلامی همچون گوشت قرمز، برنج ، گوشت مرغ، تخم مرغ درآستانه ماه مبارک رمضان از مواردی بود که طی جلسه یادشده مورد توجه قرار گرفت.

همچنین بررسی جزئیات اجرایی طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان نیز در جلسه شورای کنترل و نظارت بازار البرز مورد توجه قرار گرفت.

این جلسه با همکاری سازمان بازرگانی استان البرز برگزار شد و جمعی از مسئولان و مدیران ذیربط در آن حضور داشتند.