نمایشگاه آثار عکاس خبرگزاری مهر در شیراز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 30 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید در اندازه 70× 50 با موضوع زندگی عشایر بویراحمد و قشقایی بر روی دیوار رفته است.

این نمایشگاه تا هشتم تیرماه جاری در نگارخانه "شیوه" شیراز دایر است و همچنین عکسهای این نمایشگاه به صورت همزمان در پایگاه اینترنتی عکس "چلیک" قابل مشاهده است.

نمایشگاه "عکسمون تو آب برکه تا قیامت می مونه" با همکاری شهرداری یاسوج، اداره فرهنگ و ارشاد و حوزه هنری کهگیلویه و وبویراحمد برگزار شده است.

اسحاق آقایی متولد 1355 شهرستان بویراحمد، عکاسی را از سال 1372 در انجمن سینمای جوانان یاسوج آغاز کرد.

این عکاس مردم نگار، بخش اعظمی از زندگی عکاسی خود را به ثبت زندگی جمعی و آیین های عشایر بویراحمد و قشقایی گذرانده است.

آثار این عکاس یاسوجی تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی ملی و بین المللی بر روی دیوار رفته است.

وی هم اکنون عکاس خبرگزاری مهر در کهگیلویه و بویراحمد است.