998 هکتار از اراضی ملی در بجنورد تعیین کاربری شد

فغان دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هزار و 515 هکتار از اراضی ملی و دولتی در 157 مورد مکانیابی و جانمایی شد که از این مساحت 998 هکتار در 133 مورد، استعداد یابی شد.

وی تصریح کرد: مکان های استعدادیابی شده به منظور طرح های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنعتی و غیره توسط کمیسیون استعدادیابی و اراضی ملی و دولتی به مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی تخصیص داده شد.

دانشور اضافه کرد: طبق قوانین و مقررات جاری، اراضی ملی و دولتی به منظور اجرای طرح های کشاورزی، دامپروری و غیر کشاورزی بر اساس شیوه نامه، واگذاری به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد.

گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد، بالغ بر 601 هزار و 265 هکتار است که از این وسعت 271 هزار مرتع و بیش از 102 هزار و 179 هکتار جنگل است.