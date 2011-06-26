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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

نقل و انتقالات لیگ یازدهم/

رحمتی برای امضا قراردادی یکساله با تیم فوتبال استقلال به توافق رسید

رحمتی برای امضا قراردادی یکساله با تیم فوتبال استقلال به توافق رسید

دروازه‌بان شماره یک تیم ملی فوتبال کشورمان برای عقد قراردادی یکساله، با باشگاه استقلال به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی که فصل گذشته را در تیم فوتبال سپاهان سپری کرده بود و در سالهای اخیر دروازه بان اول تیم ملی فوتبال کشورمان بود، روز شنبه از طریق مدیربرنامه‌هایش با علی فتح الله زاده به گفتگو پرداخت و در نهایت طرفین برای عقد قراردادی یکساله به توافق رسیدند.

رحمتی که قبل از این به باشگاه پرسپولیس قرارداد یک میلیارد تومانی پیشنهاد کرده بود، در شرایطی با باشگاه استقلال به توافق رسیده است که هنوز مبلغ قرارداد وی اعلام نشده اما از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه ای فدراسیون فوتبال به خاطر پیشنهاد رقم های بالا تذکر دریافت کرده بود.

نماینده رحمتی امروز یکشنبه مذاکرات نهایی را با مسئولان باشگاه استقلال انجام داد و در نهایت به توافق رسید تا فصل آینده را در تیم آبی پوش تهران سپری کند.

کد مطلب 1343422

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