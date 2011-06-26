میترا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: رقابت‌های هندبال قهرمانی بانوان آسیا امسال در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در کشورهای اردن و قزاقستان برگزار می شود. به همین خاطر هفته گذشته در دو مرحله اردوهای تیم های مربوطه را برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه تیم های نوجوانان و جوانان ما بدون تجربه هم افزود: هر چند طبق قانون باید اردوهای تیم را از 6 ماه قبل از هر رویدادی شروع کرد اما باز هم به نسبت قبل 3 ماه زودتر به سراغ برپایی اردوها رفتیم تا مشکلات سالهای پیش را شاهد نباشیم.

نایب رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در امور بانوان بیان کرد: تمام اردونشینان با حجاب تمرین و مسابقه می کنند تا بتوانند خود را با شرایط مسابقات برون مرزی تطبیق دهند. لباسهای ما مورد تائید سازمان تربیت بدنی و مجامع بین المللی قرار گرفته است و مشکلی از این بابت نداریم تنها تصمیم گرفتیم تا حاضرین در اردو با لباسهای سنگین تری تمرین کنند و لباس های مخصوص مسابقات آنها در زمان رقابت‌ها به آنها داده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که "پس از انصراف ابراهیمی از سرمربیگری تیم هندبال جوانان چرا غزاله ناظم بدون تجربه مربیگری در تیم های ملی وباشگاهی به این سمت انتخاب شده است؟"، گفت: وی سالها بازیکن تیم ملی بوده وسابقه خوبی در این رشته ورزشی دارد. ما به هیچ عنوان با این مسئله مشکلی نداریم.

نوری در مورد انتخاب مدیران فنی این تیم ها از بین سرمربیان لیگ های برتر هم گفت: ما از این انتخاب راضی هستیم چون مربیان مرد تجربه حضور در میادین آسیایی و جهانی را دارند و می توانندد به ما کمک زیادی کنند. خوشبختانه در همین مدت کم هم تحول خوبی را در تیم ایجاد کرده اند. به ما برنامه های مدونی داده اند و خودشان هم بر روند حرکت ما نظارت دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ما در دوره قبل 300 گل خورده به کار خودمان در مسابقات قهرمانی آسیا پایان دادیم اما این بار قول می دهم شاید روی سکو نباشیم اما این بار این قول را می دهم که تعداد گل های ما بیشتر از 100 گل نشود.