به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در 7 فصل موضوعی گردآوری شده است، مقدمهای به قلم بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای را شامل میشود که مینایی در این نوشتار به مسائلی از جمله سرگرمی سالم نوجوانان و جوانان مانند کتاب و اسباببازیهای هدفمند و در کنار آن بازیهای ویدیویی و کنسولی، پرداخته است.
فصل اول کتاب به تعریف بازی رایانهای و ماهیت آن پرداخته و در کنار آن سبکهای مختلف یک بازی رایانهای مانند اکشن، جنگی، ماز، پین بال، تیراندازی و ... تعریف و تشریح شدهاند. به عنوان مثال بازیهای تیراندازی، شامل انواع تیراندازی اول شخص، تیراندازی تفنگ نوری، تیرباران، تیراندازی تاکتیکی و تیراندازی سوم شخص هستند.
کارکردهای مثبت بازیهای رایانهای و سن مناسب برای انجام این بازیها از مطالب فصلهای آتی این کتاب هستند. ردهبندی بازیهای رایانه ای براساس سن مخاطب و محتوای بازی با توجه به این عامل از دیگر موضوعاتی است که در ادامه کتاب به آن پرداخته شده است.
«رده بندی سنی بازیهای رایانهای» با 232 صفحه، قیمت 4000 تومان در شمارگان 1500 نسخه توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای به بازار نشر عرضه شده است.
