صندوق توسعه حمايت از كشاورزي تشكيل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" ، براساس قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 14/10/79 مجلس شوراي اسلامي ، اين وزارتخانه موظف به تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان شده است .

مطابق اساسنامه ، هدف از تشكيل اين صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي و درزير بخش هاي زراعت و باغباني ، دامداري و دامپروري ، جنگل و مرتع ، شيلات و آبزيان و صنايع و خدمات مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي است .

براساس اين گزارش صندوق هاي مذكور برمبناي محصول ، تخصص يا منطقه و به صورت شركت سهامي در چارچوب اساسنامه مصوب هيات وزيران تشكيل مي شوند . مطابق با اساسنامه صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي حداقل سهام توليد كنندگان در اين صندوق 51 درصد و حداكثر سهام دولت نبايد بيش از 49 درصد باشد.

توليد كنندگان هر زيربخش به تناسب نام و عنوان، وظيفه و مسووليت صندوق ها مي توانند سهام دار اين صندوق ها باشند و نمايندگان سهام دولتي درمجمع عمومي صندوق شامل وزيران جهاد كشاورزي (رييس) ، اموراقتصاد و دارايي ، تعاون و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورهستند .

زمينه و محدوده فعاليت هرصندوق در چهارعنوان كلي اعطاي تسهيلات، ضمانت توليد كنندگان براي اخذ تسهيلات بانك ها ، دريافت كمك هاي مالي و اعتباري وحمايت از توليد كنندگان و فعالان درمواقع بحراني برنامه ريزي شده است .

اين گزارش حاكيست اين صندوق ها مي توانند علاوه برتامين مالي جهت توسعه سرمايه گذاري درهربخش ، نقش پراهميتي در ايجاد اشتغال ، رشد و توسعه اقتصادي كشوربرعهده داشته باشند .

همچنين حمايت ازطرح هاي توسعه اي ، تكميلي و تضمين توليد كنندگان ازديگر وظايف پيش بيني شده در اساسنامه صندوق هاي غيردولتي است .

همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورموظف شده است تا مساعدت هاي لازم را جهت تامين و تجهيز منابع مورد نياز اين صندوق ها ازطريق وزارت جهاد كشاورزي ( صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ) به عمل آورد و درلوايح بودجه سالانه كمك ها و وجوه اداره شده را براي اين منظور پيش بيني كند .

درراستاي حمايت دولت ازصندوق هاي غيردولتي توسعه بخش كشاورزي ، وبا استناد به مصوبه ماده 12 قانون تاسيس اين صندوق ها علاوه بر كمك هاي دولت ، مبلغ يك هزارميليارد ريال براي كمك به سرمايه اوليه اين صندوق ها ازمحل فروش اموال وامكانات مازاد پيش بيني شده است .



