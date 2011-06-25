کارگران روزمزد در شهرکرد ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله گودرزی اظهار داشت: ارائه طرح ساماندهی کارگران روزمزد از سوی شهرداری و تصویب آن از طرف شورای اسلامی شهر ضروری است.

وی با بیان اینکه با طراحی و تصویب این طرح، نقطه مشخصی در یکی از میادین شهرکرد برای استقرار کارگران فصلی ایجاد می شود.

گودرزی افزود: چنانچه ساماندهی این کارگران به نتیجه برسد برخی از مسائل و مشکلات ترافیکی و اجتماعی شهر حل می شود.

وی تصریح کرد: برهمین اساس سازمان بیمه تأمین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای برای ارائه خدمات بیشتر به این قشر از کارگران در صورت ساماندهی اعلام آمادگی کرده اند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد بیان داشت: یک اتحادیه صنفی نیز مسئولیت ساماندهی کارگران روزمزد این شهر را با نظارت اداره کار و امور اجتماعی برعهده می گیرد.