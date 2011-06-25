جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان بازنشسته اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار عبدالهیان در نشست خبری که روز شنبه در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، افزود: امکان ارائه بیمه تکمیلی "ایران" برای فرهنگیان بازنشسته وجود نداشت و به همین دلیل با بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ قرار داد امضا کردیم.

هم اکنون بازنشستگان دولت تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ هستند و از خدمات آن استفاده می کنند که فرهنگیان بازنشسته نیز در این گروه قرار دارند اما طبق وعده وزیر آموزش و پرورش قرار بود این افراد تحت پوشش بیمه طلایی قرار گیرند.

مدیرکل تعاون، رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: تفاوت بیمه فرهنگیان بازنشسته با سایر بازنشستگان دولت در این است که ارائه خدمات بیمه ای به آنها بدون سقف و همچون بیمه طلایی شاغلان آموزش و پرورش است.

وی درباره علل عدم عقد قرارداد با بیمه ایران برای ارائه خدمات به فرهنگیان بازنشسته که فروردین امسال از سوی وزیر آموزش و پرورش وعده داده شده بود، گفت: پس از بررسی این موضوع و تعامل با صندوق بازنشستگی کشور متوجه شدیم که برای جدا کردن بیمه تکمیلی فرهنگیان بازنشسته از سایر بازنشسته ها با مشکلاتی روبرو می شویم و امکان آن در عمل وجود نداشت.

عبدالهیان ادامه داد: یکی از علل ناممکن بودن این موضوع، عقد قرارداد صندوق بازنشستگی کشور با بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ بود و صندوق بازنشستگی نمی توانست در دو بیمه هزینه کند و در عمل نمی توانستند حق بیمه را بپردازند و وزارت آموزش و پرورش باید تمام آن را می پرداخت.

مدیرکل تعاون، رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: به همین علت قراردادی را با بیمه تکمیلی آتیه سازان منعقد کردیم که طبق آن خدمات ارائه شده به سایر فرهنگیان به فرهنگیان بازنشسته نیز ارائه شود.

فرصت دو ماهه برای فرهنگیان بازنشسته

عبدالهیان از فرصت دو ماهه به فرهنگیان بازنشسته برای تکمیل فرم اینترنتی بیمه خبر داد و گفت: از ابتدای مرداد تا اول مهر ماه سال جاری این افراد باید اعلام کنند که آیا می خواهند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند یا خیر؟

وی اظهار کرد: در این دو ماه تمام فرهنگیان بازنشسته را تحت پوشش این بیمه قرار می دهیم تا افرادی که در نظر ندارند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند اعلام کنند. تنها تبصره ای که وجود دارد این است که اگر در این مدت بازنشسته فرهنگی از بیمه خود استفاده کرد، به صورت خودکار جزو بیمه شوندگان محسوب می شود و نمی تواند انصراف دهد.

مدیرکل تعاون، رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی براینکه نحوه پرداخت حق بیمه توسط فرهنگیان بازنشسته چگونه خواهد بود، گفت: بخشی از آن توسط سازمان بازنشستگی، قسمت دیگر توسط وزارت آموزش و پرورش و بقیه آن را خود افراد پرداخت می کنند.

عبدالهیان افزود: سهم پرداختی بازنشستگان تا 15 درصد بیش از فرهنگیان عادی است که از حقوق آنها کسر می شود.