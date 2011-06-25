آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهمین سالگرد تاسیس این رسانه اظهار داشت: این خبرگزاری از زمان تاسیس تا کنون توانسته روند رو به رشدی را طی کند و رعایت نسبی امانتداری در انعکاس کلام و گفتار افراد یکی از ویژگی‌های این رسانه است.



وی بیان دغدغه و مشکلات مردم را از دیگر ویژگی‌های قابل تقدیر این خبرگزاری نام برد و تصریح کرد: مشکلات و دغدغه های مردم باید به مسئولین منتقل شود و رسانه ها در این راه وظیفه خطیری دارند اما باید مراقب بود در این کار به گونه ای عمل نشود که از بیرون، نظام ناکارآمد به نظر آید.



غروی در ادامه سخنان خود به ویژگی های یک رسانه خوب اشاره کرد و گفت:‌ هدف هر رسانه خوب باید این باشد که اخبار را به موقع، درست و به جا در اختیار مردم قرار دهد و در انعکاس این اطلاعات به دور از مبالغه و بزرگنمایی عمل کند.



رسانه‌ها به اموری که بر خلاف مصالح کشور و نفع عموم است دامن نزنند



وی با تاکید بر این که خبرگزاری و به طور کلی رسانه ها نباید به اموری که بر خلاف مصالح کشور و نفع عموم است دامن بزنند، بیان داشت: حفظ امانتداری در اخبار و مصاحبه افراد، همچنین حفظ حریم خصوصی اشخاص که شرع و قانون نیز آن را محترم شمرده است، باید مورد توجه رسانه ها باشد.



آبروی افراد نباید به هیچ وجه طعمه اغراض ناپاک قرار گیرد



عضو شورای عالی حوزه علمیه قم یادآور شد: قبل از این که قانون فردی را مجرم بداند رسانه ها نباید به جرائم دامن بزنند و فرد را مجرم معرفی کنند و آبروی افراد نباید به هیچ وجه طعمه اغراض ناپاک قرار گیرد.



وی افزود: همچنین رسانه ها باید توجه داشته باشند که در انعکاس رویدادها طوری عمل نکنند که قبح گناه را بشکنند و در قالب اطلاع رسانی اشاعه فحشا که گناه بزرگی است اتفاق بیافتد.



غروی اظهار داشت: گاهی برخی رسانه ها از سخنان فردی جمله ای را می گیرند و آن را بدون این که به کلمات قبل و بعد از آن توجه کنند، تیتر می کنند و این باعث می شود که تلقی و برداشت از آن سخن تغییر کند، در حالی که منظور فرد گوینده چیز دیگری بوده است و این کار صحیحی نیست.



هدف رسانه ها نباید ارائه کار ژورنالیستی و غوغاسالاری باشد



عضو هیئت امنای بنیاد نخبگان کشور تاکید کرد: به طور کلی هدف رسانه ها نباید ارائه کار ژورنالیستی و غوغاسالاری باشد و با انعکاس اخبار داغ نادرست و تحریف شده، جامعه را دچار تنش کنند.