کاهش بهره وری در بخشهای شیلات و جنگل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی امروز در همایش سراسری شوراهای مرکزی و استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی با بیان اینکه 2.5 درصد از 8 درصد رشد بهره وری باید از محل تولید باشد، گفت: نزدیک به یک درصد از رشد بهره وری در این سالها محقق شده است که بخش کشاورزی هم در سالهای 63 تا 89 با افزایش بهره وری مواجه شده است.

وی افزود: در بخش زراعت و باغبانی، دام و طیور، بهره وری با افزایش مواجه شده است اما در بخش جنگل، مرتع، شیلات و آبزیان رشد بهره وری کاهنده بوده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به عوامل رشد بهره وری در این بخش تصریح کرد: یکی از عوامل موثر فضای کسب و کار است که سهم زیادی را از رشد اقتصادی به خود اختصاص می دهد.

وی اظهارداشت: همچنین ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و توسعه در زمینه IT و ICT از دیگر عوامل موثر در رشد بهره وری هستند.

طالبی افزود: اصلاح بازار نیروی کار و تشکیل و توسعه شبکه ای مراکز بهره وری و نوآوری صنعتی سهم زیادی در افزایش بهره وری دارند.

وی با بیان اینکه بدون ایجاد بنگاههای تولیدی بهره وری امکان پذیر نیست، بیان کرد: شرایط بخش کشاورزی در سال 90 نسبت به دهه 80 تفاوت زیادی دارد زیرا امسال نیروهای متخصص و توانمند در این بخش افزایش یافته اند.

طالبی تصریح کرد: در طرح هدفمندی یارانه ها که تاثیر زیادی هم در بخش کشاورزی دارد، نقش و جایگاه فارغ التحصیلان کشاورزی بسیار اثرگذار است.

مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: اغلب تمهیدات و برنامه های ما مربوط به بخش تولید است البته موضوع حلقه تولید و توزیع محصولات کشاورزی اهمیت خاصی دارد که باید فارغ التحصیلان بخش به این موضوع وارد شوند.

وی گفت: در زمینه طرح هدفمندی یارانه ها برنامه ریزی در بخش کشاورزی موفق تر از سایر بخش ها بوده است.