وجه مهمی از عدالت تخصیص درست منابع برای تولید است

مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نشست اندیشه های راهبردی که با موضوع عدالت در حضور رهبر معظم انقلاب برگزارشد، اظهار داشت: برگزاری نشست اندیشه های راهبردی با حضور رهبر معظم انقلاب بسیار کلیدی و مهم بود، اولین نشست در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دومین نشست در زمینه عدالت به عنوان یک شاخص تعیین کننده راهبرد در نظام جمهوری بود و ایشان با اهمیت فراوان مطالب مهمی ایراد فرمودند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در مراسم امسال ارتحال امام (ره) بر عقلانیت، عدالت و معنویت تاکید کردند، اظهار داشت: تاکید ایشان بر این موضوعات نشانگر نقش مهمی است که این مفاهیم در نظام اسلامی و زندگی مردم و الگوسازی و حفظ و استمرار راه انقلاب و جلوگیری از انحرافات دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: عدالت اسلامی که مبتنی بر حق باشد مورد انتظار نظام اسلامی است و ما نمی توانیم به عدالت برسیم به جز اینکه اعتقاد و باورمان به توحید و وحدانیت خداوند کامل باشد و لذا از دل این موضوعات عدالتی بیرون می آید که مبتنی بر حق است.

نبوی با بیان اینکه هنگامی می توانیم عدالت را پیاده کنیم که حق هر کسی را نه کم و نه زیاد به او بدهیم، تاکید کرد: البته شناخت این حقوق نیازمند معرفت عمیق و اجتهاد در اسلام است.

وی در خصوص تعریف عدالت اظهار داشت: عدالت به مفهوم حقیقی این است که آدم حق همه موجودات را به صورت کامل بشناسد و آن را رعایت کند، بنابراین باید تلاش کنیم حقوق همه موجودات را بر اساس مبانی اسلام بشناسیم و البته بیش از همه مسئولان و نظام سیاسی حاکم باید تلاش کنند این حق را رعایت کنند.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: در حوزه اقتصاد عدالت در مصرف و توزیع و تولید مطرح است و این گونه که اگر تنها به توزیع منابع اکتفا کنیم عدالت برقرار می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در حوزه تولید نیز باید تلاش کنیم منابع را درست تخصیص دهیم و از آن به نحو صحیح استفاده کنیم، افزود: عدالت در همه سطوح مطرح است و به آن نیاز داریم.

نبوی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب این موضوع را در نشست اندیشه های راهبردی مطرح کردند تا توجه اندیشمندان و کارشناسان به این موضوع جلب شود و مراکز علمی و مطالعاتی در زمینه عدالت نظریه پردازی کنند.

وی ادامه داد: رویکرد نظام جمهوری اسلامی در طول 32 سال گذشته مبتنی بر عدالت بوده است و تلاش کرده تا نقاط محروم را از محرومیت خارج و سرمایه ها را بر این نقاط متمرکز کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظان در پایان گفت: جریان غالب در طول 32 سال گذشته این بوده اما فراز و نشیب ها و اشتباهاتی نیز در مسیر تحقق عدالت وجود داشته است.

