مراسم بزرگداشت مرتضي مميز

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي فرهنگستان هنر ، در اين مراسم كه با حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود، به طور همزمان از استادان برگزيده سه فرهنگستان ديگر نيز تجليل مي شود .

مرتضي مميز متولد 1315 تهران است و درجه كارشناسي ارشد هنرهاي تزئيني خود را از مدرسه ملي هنرهاي تزئيني پاريس ودرجه كارشناسي نقاشي خود را از دانشگاه هنرهاي زيباي دانشگاه تهران دريافت كرده است .

از جمله آثار وي مي توان به كابهاي " طراحي گرافيك چيست " ، " هنر گرافيك در ايران " ، " نشانه ها " و" طراحي جلد كتاب " اشاره كرد .

وي در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشكده هنر هاي زيبا ، انجمن بين المللي طراحان گرافيك ، انجمن طراحان گرافيك ايران و عضو پيوسته فرهنگستان هنر است .

مراسم مذكور پنجشنبه هفته جاري راس ساعت 17.30 در ساختمان تالار حافظيه سعد آباد برگزار مي شود .

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