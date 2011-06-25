کاروان ایران با 58 مدال در مسابقات جهانی پیوند اعضا پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هجدهمین دوره مسابقات جهانی ورزش های پیوند اعضا که در شهر گوتبرگ سوئد برگزارشد نمایندگان ایران در دو بخش زنان و مردان با کسب 58 مدال 23 ( مدال طلا، 17 نقره و 18 برنز) و کسب مقام پنجمی به کار خود پایان دادند.



این مسابقات از سوی فدراسیون جهانی ورزش های پیوند اعضا wtgf و با شرکت حدود 2000 ورزشکار زن و مرد از 54 کشور جهان و در رشته های مختلف ورزشی از جمله دوومیدانی، بدمینتون، تنیس روی میز، شنا، بولینگ، والیبال و ... برگزار شد.