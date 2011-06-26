4هزار پرونده قاچاق مکالمات درقوه قضاییه/ حبس در انتظار قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 89 بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون دقیقه ارتباطات بین الملل را برقرار کرد که بیش از 70 درصد این میزان ارتباط برابر یک میلیارد و 700 میلیون دقیقه مکالمه از طریق شبکه مداری (TDM) توسط پیمانکاران این شبکه و 30 درصد دیگر از طریق شبکه بسته ای (VOIP) برقرار شد اما هنوز آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق مکالمه در این بخش اعلام نشده است.

برقراری ارتباط زیرزمینی مکالمات بین الملل

پدیده ارتباطات بین الملل وارده غیرمجاز که تحت عنوان قاچاق مکالمات تلفنی شناخته می شود از سال 1377 در کشور شیوع یافته و به صورت غیررسمی با آماری برابر با یک میلیارد دقیقه سالیانه خسارت بسیاری به کشور وارد می کند.

از آنجایی که مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدأ‌ و مقصد برقرار شود برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن - انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل - غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود. بدین ترتیب این پدیده با کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت منجر به خسارات بسیاری به کشور می‌شود.

علاوه بر این شرکت‌هایی که اقدام به قاچاق مکالمات تلفنی می‌کنند با سوء‌استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفنی اختصاص می‌دهد اقدام به ترانزیت ارتباطات دیگر کشورها از طریق ایران می‌کنند و به جای این که ارتباطات دیگر کشورها مستقیماً به مقصد ارسال شود به ایران ارسال و از طریق مراکز بین الملل ایران به کشور مقصد ارسال می‌شود؛ بدین ترتیب از این یارانه به نفع دیگر کشورها استفاده می‌کنند که این امر نیز خسارت غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشورمان وارد می‌کند.

اما لطمه امنیتی، فرهنگی و سیاسی که این پدیده به کشورمان وارد می‌کند بسیار بزرگتر از ابعاد اقتصادی آن است چرا که این ذهنیت را در دیگر کشورها ایجاد می‌کند که این پدیده به صورت گسترده‌ای در ایران وجود دارد اما عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد و اقدامی ضربتی برای از بین بردن این پدیده انجام نمی‌ شود که قطعاً این موضوع تأثیر سوئی در تعاملات ما با دیگر کشورها خواهد داشت.

مقابله 100 درصدی با قاچاق مکالمات تا سه ماه دیگر

احمد پورنگ نیا معاون شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر از بکارگیری و ساخت سیستمی برای جلوگیری و مقابله با قاچاق مکالمات در کشور خبرداد و گفت: تا سه ماه آینده با راهکارهای در دست اقدام مشکل قاچاق مکالمه که از طریق استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت صورت می گیرد به کلی از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به برنامه های شرکت ارتباطات زیرساخت برای این مهم تاکید کرد: ازنظر فنی در حال ساخت سیستمی کاملا داخلی هستیم که بتوانیم به طور 100 درصد جلوی قاچاق مکالمات را بگیریم.

100 درصد مکالمات از مسیر تلفن ثابت قاچاق می شود

در حالیکه پیش از این گفته شده بود بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد معاون شرکت ارتباطات زیرساخت به مهر گفت: ما معتقدیم که 100 درصد مکالمات از سمت تلفن های ثابت قاچاق می شود.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم تمامی مشکلات قاچاق مکالمات در این بحش حل شده و عاملان آن شناسایی خواهند شد.

وجود 4 هزار پرونده قاچاق مکالمات در قوه قضاییه



پورنگ نیا با بیان اینکه سیستم جلوگیری از قاچاق مکالمات که تا سه ماه آینده راه اندازی می شود قابلیت شناسایی عاملان قاچاق را هم خواهد داشت به مهر گفت: عاملان قاچاق شناسایی شده و به قوه قضاییه اعلام می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 4 هزار پرونده مربوط به قاچاق مکالمات در قوه قضاییه در حال پیگیری است تاکید کرد: ساماندهی بازار تلفن اینترنتی در بخش کارتهای تقلبی مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت نمی شود.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر ساماندهی بازار تلفن اینترنتی در کشور گفت: بزودی و با انجام مزایده VOIP در بخش ترمینیشن - انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور – و نیز انعقاد قرارداد اورجینیشن – انتقال تماس های تلفن اینترنتی از داخل به خارج کشور – با شرکت های خصوصی و فعالان تلفن اینترنتی این بخش ساماندهی شده و برقراری ارتباط از طریق شبکه مداری TDM نیز توسط شرکت زیرساخت انجام خواهد شد.

مجازات حبس برای استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت

به گزارش مهر، استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت بین الملل برای برقراری ارتباط مخابراتی مجازات حبس و جزای نقدی به دنبال دارد. بر این اساس افرادی که بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین الملل برای برقراری ارتباطات مخابراتی از خارج کشور به داخل یا برعکس استفاده کنند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

بر اساس ماده 24 قانون جرائم رایانه ای هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج از ایران به داخل یا برعکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از صد میلیون تا یک میلیارد ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین بندهایی از مواد 6، 26 ، 27 قانون جرائم رایانه ای خلاء قانونی قبلی را کاملا مرتفع کرده است.

ناآگاهی افراد در کمک به متخلفان ترمینیشن

به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند که اطلاع رسانی به موقع به عموم مردم برای جلوگیری از سوء‌استفاده از ناآگاهی آنان در مورد قاچاق مکالمات، نقش موثری برای مقابله با این پدیده و پیشگیری ازعواقب قانونی که متوجه افراد ناآگاه می‌شود، خواهد داشت.

بسیاری از عاملان قاچاق ترمینیشن در ازای پرداخت مبالغ ناچیزی به افراد پیشنهاد می‌کنند در ساعات نیمه شب خطوط تلفن منازل آنان را در اختیار بگیرند و یا به آنان پیشنهاد می‌دهند خطوط تلفن به نام آنان خریداری شوند و بدین ترتیب این خطوط تلفن در زمینه برقراری ارتباط بین الملل غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته مسئولیت مستقیم و عواقب قانونی آن متوجه کسانی است که این خطوط تلفن رسماً به آنان تعلق دارد. همچنین باید به مسئولان و مدیران شرکتها و سازمان‌های خصوصی و دولتی آگاهی داد که اجازه ندهند در ساعات غیراداری خطوط تلفن این ادارات بدین صورت مورد سوء‌استفاده قرارگیرد.