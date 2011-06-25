ساخت "کندوان تا کاپادوکیا" به شهریورماه موکول شد

محمد احمدی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود این فیلم اردیبهشت ماه کلید بخورد که با توجه به فراهم نشدن شرایط تولید، ساخت آن به تیر ماه موکول شد. اما درحال حاضر نیز با توجه شرایط آب و هوایی کشور ترکیه ترجیح دادیم فیلمبرداری در اواخر شهریور ماه آغاز کنیم. ترکیب بازیگران نیز با توجه به زمان فیلم تغییر نخواهد کرد.

فیلمبرداری این فیلم برعهده محمد احمدی وعلی تیموری دستیار کارگردان و برنامه‌ریزاست. پژمان بازغی، بهار نوحیان، صبا مهری بازیگران این فیلم هستند که علیرضا فرید کارگردانی می‌کند، عباس کلانتری مدیر تولید ایران این فیلم و فریت معنوی مدیر تولید بخش ترکیه است.

محمد احمدی تهیه فیلم‌های سینمایی "حریم"، "لطفا مزاحم نشوید"، "خواب است پروانه" و... را برعهده داشته است. وی فیلم‌های "شاعر زباله‌ها" و "حقیقت گمشده" را کارگردانی کرده است.



