ایران‌ مبارزه با پدیده تروریسم را تکلیفی تخلّف ناپذیر برای خود می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مقام معظّم رهبری به همایش مبارزه جهانی با تروریسم به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

میهمانان گرامی، حضار محترم! از شما که برای بررسی یکی از پدیده های مصیبت بار کنونی بشر یعنی تروریسم گرد آمده اید تشکر می کنم و به شما خوش آمد می گویم. این بررسی ها که بی شک باید ادامه یافته و به عزمی آگاهانه و تلاشی صادقانه در جامعه جهانی منتهی شود، خواهد توانست گامی اساسی در مهار تروریسم و نجات بشر از این پدیده دردناک باشد انشاءالله. ما با اعتماد به هدایت و کمک الهی، امیدوارانه این کار را پی می گیریم و با همراهی همه ی دلسوزان صادق و احساس کنندگان مسئولیت به پیش خواهیم رفت.

تروریسم پدیده ای تازه و محصول دورانهای اخیر نیست، ولی پیدایش سلاحهای هولناک و آسان شدن کشتارهای جمعی و فاجعه بار، این پدیده ی زشت را صدها برابر مهیب تر و خطرناک تر کرده است.

نکته مهم و تکان دهنده دیگر، محاسبات شیطانی قدرتهای مسلّطی است که بهره برداری از تروریسم را به مثابه ابزاری برای رسیدن به هدفهای نامشروع، وارد چرخه ی سیاستها و برنامه ریزیهای خود کرده اند.

حافظه تاریخی ملتهای منطقه ی ما هرگز فراموش نخواهد کرد که دولتهای استعمارگر چگونه برای غصب فلسطین و فراری دادن ملت مظلوم آن از خانه و کاشانه خود، گروههای تروریستی جرّاری مانند آژانس بین المللی صهیونیزم و بیش از ده گروه مشابه دیگر را سازماندهی کردند و فاجعه دیریاسین و نظائر آن را پدید آوردند.

رژیم صهیونیستی از آغاز پیدایش خود تا امروز نیز علناً به رفتارهای تروریستی در درون و بیرون فلسطین ادامه داده و بیشرمانه آنها را اعلام هم کرده است. سردمداران قبلی و کنونی رژیم صهیونیستی، آشکارا به تاریخ تروریستیِ خود و حتی در مواردی به شرکت خود در عملیات ترور، افتخار می کنند.

نمونه دیگر، رژیم ایالات متحده ی امریکا است که در چند دهه اخیر، سیاهه بالابلندی از رفتارهای تروریستی و نیز پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از تروریستهای سازمان یافته در کشورهای این منطقه، پدید آورده است. حملات مرگبار هواپیماهای بدون سرنشین به خانوارهای بی دفاع در روستاها و مناطق محروم در افغانستان و پاکستان که بارها جشن عروسی آنها را به عزا مبدّل کرده است، جنایات بلک واتر در عراق و کشتار شهروندان و نخبگان عراقی، کمک به گروههای بمب گذار در ایران و عراق و پاکستان، ترور دانشمندان هسته ئی در ایران با همکاری موساد، سرنگون کردن هواپیمای مسافری ایران در خلیج فارس و کشتن حدود سیصد کودک و مرد و زن مسافر .. گوشه هایی از این سیاهه ننگین و فراموش نشدنی است.

امریکا و انگلیس و برخی دولتهای غربی دیگر، با پرونده سیاه و محکوم کننده خود در رفتارهای تروریستی، داعیه مبارزه با تروریسم را نیز به ادعاهای گزاف خود افزوده اند. تروریستهایی که در دهه 1360 هزاران نفر را بی رحمانه به خاک و خون کشیدند و از جمله در یک حادثه 72 نفر از نخبگان علمی و سیاسی و مسئولان بلند پایه کشور، و در حادثه ای دیگر، رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان را به شهادت رساندند، اکنون در حمایت دولتها و دولتمردان اروپایی و زیر حمایت آنان زندگی می کنند.

با چنین رفتارهایی، ادعای مبارزه با تروریسم، بسی وقاحت آمیز است.

امریکا و دولتهای اروپایی دنباله رو آن، در همین حال، گروههای مبارز فلسطینی را که به مبارزه ای مظلومانه برای نجات سرزمین خود مشغولند، تروریست مینامند. این تعریف اغواگر از تروریسم، یکی از پایه های اصلیِ مشکل تروریسم در جهان کنونی است.

در نظر سردمداران نظام سلطه، تروریسم عبارت است از هرآنچه منافع نامشروع آنان را تهدید کند. آنان مبارزانی را که از حق مشروع خود در مقابله با اشغالگر و مداخله گر استفاده می کنند، تروریست میدانند ولی هسته های خبیث و مزدور خود را که بلای جان و امنیت مردم بی گناه اند، تروریست نمی شناسند.

یکی از کارهای اساسی نشست کنونی شما می تواند تعریف روشن و دقیق از تروریسم باشد.

ما با تکیه بر تعالیم اسلام که کرامت انسانی یکی از سرلوحه های آن است و کشتن یک انسان بی گناه در آن به مثابه قتل همه انسانها به شمار می رود، و به عنوان ملتی که در سه دهه گذشته متحمل خسارتهای سنگین از تروریسم خشن شده است، مبارزه با این پدیده شیطانی را تکلیفی تخلف ناپذیر برای خود می دانیم و تلاش در راه این مبارزه بزرگ را با قدرت ادامه خواهیم داد بحول الله و قوته.



والسلام علیکم و علی عبادالله العالمین

سیدعلی خامنه ای

3/تیرماه/1390