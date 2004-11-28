  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۴۷

رييس انجمن چشم پزشكي ايران:

تغذيه نامناسبت احتمال ابتلا به آب مرواريد را افزايش مي دهد

رييس انجمن چشم پزشكي ايران گفت: آب مرواريد (كاتاراكت)، شايع ترين بيماري چشمي در كشور و در كل جهان است كه تغذيه نامناسب احتمال ابتلا به اين بيماري چشمي را افزايش مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر هرمز شمس كه به مناسبت برپايي چهاردهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران (23 تا 27 آذر 83) سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: بيماري چشمي آب مرواريد بر اثر ضربه، انواع بيماريها ، تغذيه نامناسب و نور آفتاب بوجود مي آيد و در برخي افراد زمينه ارثي و مادرزادي دارد.

وي با اشاره به اينكه شروع شروع سن ابتلا به آب مرواردي معمولا از 50 سالگي است، يادآور شد: به دليل تغذيه نامناسب، سن ابتلا به اين بيماري در كشور ما كمتر از 50 سالگي است.

دكتر شمس گفت: پژوهش هاي انجام گرفته نشان مي دهد، افرادي كه تغذيه نامناسب دارند، بيشتر به آب مرواريد مبتلا مي شوند و برعكس گروهي كه از مواد غذايي حاوي سبزيجات، ويتامين ها و فرآوردهاي حاوي "آنتي اكسيدان" استفاده مي كنند، ديرتر به اين بيماري مبتلا مي شوند.

وي اظهار داشت: پس از آب مرواريد (كاتاراكت)، آب سياه (گلاكوم)، تنبلي چشم (آمبليويي) و قند (ديابت) شايع ترين بيماري هاي چشمي در كشور به شمار مي روند.

گفتني است چهاردهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران به همت انجمن چشم پزشكي ايران و با همكاري مركز تحقيقات چشم و دانشگاه علوم پزشكي ايران برپا مي شود.

علاقه مندان به كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني اينترنتي اين كنگره www.irso.org مراجعه كنند.

 

 

 

