مهلت ثبت نام آزمون نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای مفاد ماده 15 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آیین نامه مصوب وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، مهلت ثبت نام از متقاضیان دریافت پروانه کارشناس استاندارد تا ساعت 24 روز دهم تیرماه سال جاری مدید شد.



متقاضیان و علاقمندان که شرایط عمومی مندرج در ماده 2 آیین نامه نحوه انتخاب کارشناس استاندارد را دارند، می توانند با مراجعه به وبگاه سازمان استاندارد و به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند.

سازمان استاندارد در نظر دارد بخشی از فعالیتهای خود را از طریق واگذاری به این کارشناسان انجام دهد.

به استناد مفاد ماده 4 آیین نامه، اشخاص حقوق نظیر شرکتهای بازرسی، آزمایشگاههای همکار، موسسات آموزشی و مانند آنها که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و توسط نظام تایید صلاحیت ایران یا بخشهای صالح از درون موسسه تایید صلاحیت می شوند، به شرط دارا بودن حداقل یک نفر کارشناس استاندارد که به موجب این آیین نامه پروانه کارشناسی دریافت کرده است، می توانند پروانه کارشناس حقوقی استاندارد دریافت کنند.

لازم است مدیران واحدهای حقوقی به مفاد ماده 4 و تبصره 1 ذیل آن توجه کنند ضمن اینکه چنانچه افراد دارای شرایط آنها ثبت نام نکرده اند،در فرصت باقیمانده باید برای ثبت نام جهت شرکت در آزمون اقدام کنند تا در ادامه فعالیت آنها بعد از اتمام مهلت پیش بینی شده خللی ایجاد نشود.

در صورت عدم معرفی کارشناس و دریافت پروانه کارشناس استاندارد حقوقی، خدماتی که در رابطه با موسسه ارائه می دهند ، فاقد اعتبار خواهد بود.