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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

استخرهای شنای آموزش و پرورش البرز آماده استفاده فرهنگیان است

استخرهای شنای آموزش و پرورش البرز آماده استفاده فرهنگیان است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: استخرهای شنای این دستگاه آماده استفاده فرهنگیان است.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استخرهای شنای آموزش و پرورش استان البرز در خدمت فرهنگیان قرار دارد و آنها می توانند از این امر بهره مند شوند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای دستور مقام عالی وزارت، کلیه استخرهای شنای اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در خدمت فرهنگیان است.

این مسئول عنوان کرد: اسامی استخرها و زمانهای مورد نظر در فایل ضمیمه در سایت اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز موجود است.

حلیمی گفت: بهتر است فرهنگیان پیش از اقدام برای استفاده از این استخرها فایل ضمیمه یادشده را مطالعه کنند و اطلاعات مورد نیاز را به دست آورند.

وی یادآور شد: نشانی اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز alborz.medu.ir است.

کد مطلب 1343484

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