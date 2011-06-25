استخرهای شنای آموزش و پرورش البرز آماده استفاده فرهنگیان است

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استخرهای شنای آموزش و پرورش استان البرز در خدمت فرهنگیان قرار دارد و آنها می توانند از این امر بهره مند شوند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای دستور مقام عالی وزارت، کلیه استخرهای شنای اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در خدمت فرهنگیان است.

این مسئول عنوان کرد: اسامی استخرها و زمانهای مورد نظر در فایل ضمیمه در سایت اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز موجود است.

حلیمی گفت: بهتر است فرهنگیان پیش از اقدام برای استفاده از این استخرها فایل ضمیمه یادشده را مطالعه کنند و اطلاعات مورد نیاز را به دست آورند.

وی یادآور شد: نشانی اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز alborz.medu.ir است.