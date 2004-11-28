پروين و دايي با آشتي خود به يك هفته پرماجرا پايان دادند

به گزارش خبرگزاري" مهر" ، تلويزيون ورزشي كويت به نقل از تلويزيون ايران گفت : با پادرمياني مسئولين ورزش ايران اين دو باهم آشتي كردند و درمقابل دوربين با يكديگر دست داده و روي هم را بوسيدند. تلويزيون كويت دايي و پروين را دو ستون بزرگ در فوتبال و ورزش ايران معرفي كردند .

تلويزيون العرقيه در بخش ورزشي خود هم با پخش خبر آشتي علي دايي و علي پروين گفت : دو علي با كنار گذاشتن اختلافات با يكديگر آشتي كردند تا به يك هفته درگيري شديد درميادين ورزشي و مطبوعات ايران پايان دهند .

اين تلويزيون گفت : سازمان ورزش ايران از اواخر هفته گذشته با وارد شدن در ماجراي دو علي آنها را در روز شنبه با هم آشتي دادند . دراين مراسم دادكان رييس فدراسيون فوتبال ايران نيز حضور داشت . مفسر ورزشي اين تلويزيون نيز گفت : مسئولين فوتبال و ورزش ايران مدتي است بشدت سعي در حذف حاشيه ها از فوتبال ايران دارند .

تلويزيون ورزشي عربستان نيز از آشتي اين دو بزرگ فوتبال ايران خبر داد . بخش ورزشي تلويزيون قطرهم گفت : دعواي علي دايي و علي پروين ستارگان فوتبال ايران با گل و بوسه و آشتي پايان يافت .