639 سوادکوهی با مدیران مازندران دیدار کردند

کمال رستم علی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد ملاقات کنندگان ۴۲۲ نفر مرد و ۲۱۷ نفر زن بودند که مهم ترین درخواست ها در بخش مساعدت مالی، تقاضای اشتغال، تسهیلات بانکی و عمران شهری و روستایی بود.



وی اظهار داشت: حوزه معاونت عمرانی استاندار با ۷۳ مراجعه کننده، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه های خدماتی مانند آب، برق، گاز هرکدام با ۴۸ متقاضی و معاونت برنامه ریزی استاندار با ۴۵ نفربیشترین تعداد مراجعان را داشتند.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به اینکه در این ملاقات عمومی سه معاون استاندار و ۱۰ مدیرکل ستادی استانداری حضور داشتند، بیان داشت: ۳۲ نفر از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و یا معاونان آنان در سوادکوه، استاندار را همراهی کردند.

وی تصریح کرد: این دیدار عمومی از ساعت هشت صبح روز جمعه (دیروز) و پس از حضور استاندار در گلزار شهدای این شهرستان آغاز و سپس در مصلای نماز جمعه تا هنگام اذان ظهر ادامه داشت.

رستم علی اظهار داشت: استاندار مازندران در حاشیه این دیدار عمومی با جانباز نخاعی و قهرمان تیراندازی جانبازان و معلولان کشور به نام رمضان صالح نژاد دیدار کرد.