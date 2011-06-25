۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

طی سال جاری/

آزاد راه سیرجان - بندرعباس احداث می شود

سیرجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم سیرجان در مجلس از احداث آزاد راه سیرجان به بندعباس طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسن پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال جاری آزاد راه سیرجان به بندرعباس به طول 300 کیلومتر احداث می شود.

حسن پور با اشاره به اینکه برای احداث این آزاد راه یک میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است گفت: محورسیرجان به بندرعباس تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات نصب علائم در 17 کیلومتر باقیمانده این محور در حال انجام است ابراز امیدواری کرد که این مسافت تا یک ماه دیگر آماده بهره برداری می شود.

این مسئول عنوان داشت: 15 کیلومتر جاده بلورد به سیرجان در حال انجام است که در تلاشیم تا سال آینده به اتمام برسد و پس از اتمام آن برای 15 کیلومتر عملیات مذکور را آغاز کنیم. 

