اردکان در مسیر شهر الکترونیک/ زیرساختها آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش صبح شنبه در جلسه بررسی زیرساختهای اردکان برای تبدیل شدن به شهر الکترونیک اظهار داشت: تشکیل شورای راهبردی، انجام مطالعات دقیق، آموزش شهروندان و اجرای گام به گام پروژه شهر الکترونیک اردکان ضروری است.

وی افزود: تداوم مسیر پیشرفت اردکان در گروی استفاده از تکنولو‍ژیهای روز دنیا به خصوص در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تابش با با تشریح پتانسیلهای شهرستان اردکان در بخشهای مختلف و آماده شدن زمینه لازم برای اجرای پروژه شهر الکترونیک اردکان افزود: از مدتها پیش پیگیریهایی از طریق رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس و شرکت پیشگامان کویر جهت اجرای این پروژه صورت گرفته که با فراهم شدن بستر کار باید برنامه ریزیهای لازم در این زمینه انجام و این پروژه هر چه سریعتر عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای شهر الکترونیک باید کلیه دستگاه های اداری و اجرایی با یک دید فراسازمانی همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند، افزود: انجام مطالعات دقیق، آموزش شهروندان و اجرای گام به گام این پروژه باید با دقت و ظرافت لازم و با نظارت کارشناسان خبره امر صورت گیرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس، تشکیل شورای راهبردی متشکل از متخصصان و دستگاههای ذیربط را ضروری دانست.

تابش با برشمردن جایگاه شهروند الکترونیک در اجرای موفق پروژه های شهر الکترونیک، بر آموزش شهروندان و شناساندن مزایای این طرح تاکید کرد و بیان داشت: در گام اول با توجه به فراهم شدن زمینه، مناسب است شهرداری الکترونیک راه اندازی و در مراحل بعدی با توجه به آمادگی سایر ادارات، اقدامات لازم در خصوص گسترش خدمات دهی مطلوب انجام پذیرد.

نماینده مردم اردکان اظهار امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه ها و فراهم آوردن زیر ساختها و آموزش مردم از یک سو و تامین منابع و نیروی انسانی متخصص از سوی دیگر، این پروژه مهم با دقت و بصورت مرحله ای به اجرا درآید.

کمالی فرماندار اردکان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت خوب شهرستان و کارهای مناسبی که در این راستا در استان انجام گرفته از اعلام آمادگی فرمانداری برای اجرای هرچه بهتر این پروژه خبر داد.

شهردار اردکان نیز بابیان اینکه شهرداری اردکان به عنوان پایلوت استانی شهرداری الکترونیک انتخاب گردیده و در این راستا GIS املاک و ممیزی آنها در حال انجام است افزود: همکاری همه دستگاهها و ارگانها و به روز بودن اطلاعات مورد نیاز مردم در این پروژه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

در این جلسه مقرر شد شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی شهر الکترونیک اردکان" متشکل از مسئولان مربوطه در استان، شهرستان و مدیران متخصص در این زمینه تشکیل و جلسه ای با حضور کلیه روسای ادارات و کارشناسان IT برای توجیه آنها و چگونگی استخراج اطلاعات مورد نیاز تشکیل شود.