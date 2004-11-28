تلگراف: انگليس هزار نيروي تازه نفس به عراق مي فرستد

به گزارش خبرگزاري مهر وبه نقل ازروزنامه تلگراف، قرار است اين سربازها مدت كمي پس ازكريسمس به جنوب عراق منتقل شوند.

اين اعزام نيرو يه آن دليل صورت مي گيرد كه منابع دفاعي انگليس اعتقاد دارند شورشيان عراقي براي برهم زدن انتخابات طرح هاي ويژه اي دارند كه بايد با آنان مقابله كرد.

لازم به ذكر است كه وزارت دفاع انگليس اعلام كرد هنوز تصميم اعزام نيروها قطعي نشده و در حال بررسي آن هستيم.سربازان مذكور از بخشي از ارتش اعزام مي شوند كه همواره براي حضور در عراق در حالت آماده باش قرار داشته اند.

ژنرال مايك جكسون ريس بخش نيروهاي انساني ارتش انگليس نيز اعلام كرد كه نيروهاي ديده بان سياه درعراق جايگزين نمي شوند و چنانچه نيروهاي جديد به عراق اعزام شوند، در بخش ديگري از اين كشور به مبارزه با شورشيان مي پردازند .

ژنرال سر مايك جكسون كه افسر مركز فر ماندهي ارتش انگليس نيز مي باشد، چندي پيش درگفتگو با روزنامه انگليسي "اينديپندنت" گفته بود: ما هيچ زماني را براي خروج نيروهاي انگليسي از عراق مشخص نكرديم و اين زمان را حوادث مشخص خواهند كرد .

وي افزود: اهداف سياسي واقتصادي ما درعراق آينده تحقق خواهد يافت. اين فرمانده نيروهاي انگليسي درعراق ازاحتمال استقرار نيروهاي تازه نفس انگليسي به مناطق نسبتا آرام در بصره و اطراف آن سخن گفت.وي خاطرنشان كرد : سربازان ديگري ممكن است دوباره به خارج از منطقه بصره اعزام شوند. اين سربازان در صورت افزايش تهديدات شورشيان براي كمك به آمريكا و نيروهاي عراقي اعزام خواهند شد . استقرار اين نيرو ها همچنين تا بعد از پايان سال 2005 يعني زمانيكه ماموريت نيروهاي ائتلاف درعراق پايان يابد، ادامه خواهد داشت.