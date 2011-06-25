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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

برنامه اکران جدید فیلم های مستند در سینماسپیده اعلام شد

برنامه اکران جدید فیلم های مستند در سینماسپیده اعلام شد

در برنامه جدید اکران فیلم های مستند در سینما سپیده، ‌دو فیلم مستد پرتره "شاعر بهشتی" و "آن مرد کیست؟" به نمایش عمومی درخواهند آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان گرفتن اکران عمومی دو فیلم مستند "شیر صحرا" پناه برخدا رضایی و "حاجی گولیت"، رضا درستکار و از بعدازظهر چهارشنبه این هفته (8 تیرماه 1390) فیلم ها مستند "شاعر بهشتی" رحیم مرتضی وند و "آن مرد کیست؟" مهناز رکنی، در سالن شماره 2 سینما سپیده روی پرده خواهند رفت.

"شاعر بهشتی" مستندی درباره واخوشتی شاعر و ایرانشناس مشهور گُرجی است و "آن مرد کیست" هم زندگی و خدمات جبار باغچه بان بنیانگذار آموزش ناشنوایان در ایران را به تصویر می کشد.

عموم علاقمندان به منظور تماشای این دو فیلم مستند می‌توانند از روز هشتم تیرماه  1390 و طی چهار سئانس بعد از ظهر (13، 15، 17، 19) روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته، به سالن شماره 2 سینما سپیده واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان وصال شیرازی، مراجعه کنند.

تماشای این فیلم برای عموم دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه سینما و کانون فیلم سینماحقیقت، رایگان می باشد.
 

کد مطلب 1343527

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