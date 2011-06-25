برنامه اکران جدید فیلم های مستند در سینماسپیده اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان گرفتن اکران عمومی دو فیلم مستند "شیر صحرا" پناه برخدا رضایی و "حاجی گولیت"، رضا درستکار و از بعدازظهر چهارشنبه این هفته (8 تیرماه 1390) فیلم ها مستند "شاعر بهشتی" رحیم مرتضی وند و "آن مرد کیست؟" مهناز رکنی، در سالن شماره 2 سینما سپیده روی پرده خواهند رفت.

"شاعر بهشتی" مستندی درباره واخوشتی شاعر و ایرانشناس مشهور گُرجی است و "آن مرد کیست" هم زندگی و خدمات جبار باغچه بان بنیانگذار آموزش ناشنوایان در ایران را به تصویر می کشد.

عموم علاقمندان به منظور تماشای این دو فیلم مستند می‌توانند از روز هشتم تیرماه 1390 و طی چهار سئانس بعد از ظهر (13، 15، 17، 19) روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته، به سالن شماره 2 سینما سپیده واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان وصال شیرازی، مراجعه کنند.

تماشای این فیلم برای عموم دانشجویان، خبرنگاران، اعضای صنوف خانه سینما و کانون فیلم سینماحقیقت، رایگان می باشد.

