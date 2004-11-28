دكتر خاكي : مدير تئاتر ما يك مدير ورشكسته است

دكتر"محمدرضا خاكي" تصريح كرد: هنرمند تئاتر يك كارگري است كه دستمزدش مبتني بر كار و قرار دادي است كه انجام مي دهد و صاحب كارهاي آن مي توانند افراد گوناگوني باشند تصريح كرد: تئاتر فرانسه دو نوع مدير دارد يكي مديرهنري كه داراي جايگاه مهمي در فرانسه است و امور هنري تئاتر را سرپرستي مي كند و ديگري مدير اجرايي كه همه امور اقتصادي و مالي گروه و ديگر امور مانند امنيت سالن و ديگرموارد را مديريت مي كند.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: گروههاي تئاتري در فرانسه وقتي به 3 اجرا مي رسند مي توانند از كميته اي منتخب هنرمندان برجسته فرانسه تقاضاي كمك مالي كنند، اين كميته پس از بررسي پرونده اين گروهها با توجه به كيفيت كارها مبلغي را به آنها پرداخت مي نمايد واگر مشاهده شود كه اين كمك مالي باعث بهتر شدن اجرا شده ، ادامه پيدا مي كند و حتي به ميزان بيشتري هم مي رسد.

وي افزود: در فرانسه هر كسي كه كار كند اعم از فروشنده، كارمند و تئاتري بر اساس در آمد خود ماليات مي پردازد، اما يك صندوق بازنشستگي براي همه وجود دارد كه در صدي از اين در آمدها به اين صندوق روانه مي شود تا در آينده به هنرمند پرداخت شود. كسي كه كارتئاترمي كند با او قرار داد بسته مي شود و پس از پايان كار با مراجعه به آزانس ملي كار (آ . ام. پو) كه براي همه بيكاران است براساس آخرين مبلغ حقوق خود ماهانه تا پيداكردن كار تازه حقوق مي گيرد. حتي بيكار دراز مدت نيز از حقوق برخوردار است و صندوق هر ماه براي آنها پول مي فرستند.

دكتر خاكي با بيان اين مطلب كه در فرانسه باري مشاغل هنري آزانس هاي هنري وجود دارد كه هنرمندان مي توانند از امكانات اين آزانس ها هميشه استفاده كنند، متذكر شد: بهر حال جامعه تئاتري ياد گرفته كه به حد ممكن به هم فرصت بدهند اما ما به هم فرصت مي دهيم اما با هم ديالوگ نداريم.

وي همچنين افزود: من تئاتر خوبي در صحنه ديده ام كه گم شده است و مطبوعات حتي يك ستون هم درباره آن مطلب ننوشته اند و در كنار آن تئاترهاي متوسطي راهم مي بينم كه در روزنامه ها ستونهاي زيادي رابه خود اختصاص داده اند.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: اين جزء روانشناسي ما است كه فقط نيمه خالي ليوان را ببينيم. به خوبي دستگاه تئاتر كشورمي داند كه با چه مشكلاتي مواجه است. اما بخشي از مشكلات هم به خود ما تئاتريها مربوط است. ركورد تكرار موجب از دست دادن اخلاق حرفه اي شده است. گارانتي تئاتر ما تماشاگر است اگر امروز تئاتر در انگلستان جدي شده است به خاطر استقبال تماشاگران از تئاتر است . متأسفانه امروز در ايران اين قدر برخي از هنرمندان در ارائه درست تئاتر به تماشاگر تعلل كرده اند كه تماشاگر از درك تئاتر ناتوان مي شود و به او بي احترامي مي شود .

وي همچنين افزد : هنوز ما در تئاتر صاحب يك رسانه تخصصي نشده ايم .

دكتر خاكي همچنين در اين جلسه اظهار داشت : تئاتر ما اكنون موفقيتها و ضعفها و تناقض هايي دارد . ما بايد بپرسيم جايگاه اقتصادي و اجتماعي هنرمند تئاتر اكنون كجاست؟ و چه كنيم تا اين هنر جايگاه خود را پيدا كند. هنرمند تئاتر ما نقش مستقلي در اقتصاد تئاتر خود ندارد و همه امكانات ما محدود به چند سالن شده است. درحالي كه قشر تحصيل كرده وعلاقمند ما روزبه به روز بيشتر مي شود.

وي همچنين با اشاره به وضعيت مالي تئاتر در كشور ايران گفت: مدير تئاتر ما طبيعتا يك مدير ورشكسته است.

