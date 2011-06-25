هافبک مس سرچشمه به تیم فوتبال سایپا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق سبحانی بازیکن تیم مس کرمان پس از توافق با مسئولان تیم ساپیا امروز شنبه قرارداد خود را با این باشگاه ثبت کرد. همچنین میلاد غریبی بازیکن فصل گذشته تیم سایپا نیز در فهرست بازیکنان فصل آینده این تیم قرارگرفت و قرارداد این بازیکن نیز با سایپا تمدید شد .

باشگاه سایپا تاکنون اغلب بازیکنان فصل گذشته خود را حفظ کرده و قرارداد بازیکنانی نظیر ابراهیم صادقی، مهدی خیری، جواد آشتیانی، مجید غلام‌نژاد، امین منوچهری و مرتضی ابراهیمی را تمدید کرده است. پیروز قربانی و محمد منصوری نیز در فصل نقل و انتقالات از تیم مس کرمان به سایپا پیوسته‌اند.

فصل یازدهم رقابتهای لیگ برتر از 11 مرداد ماه جاری آغاز خواهد شد.