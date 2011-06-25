ادغام وزارتخانه با واگذاری بخشی از امور به شوراها همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اظهار داشت: بسیاری از مسیرهایی که در راستای بزرگ شدن خانواده دولت در گذشته صورت گرفته راه های درستی نبوده است از این رو نمایندگان مجلس باید در بحث ادغام همت مضاعفی داشته باشند.

وی افزود: ادغام وزارتخانه ها اقدام مثبتی در راستای افزایش مشارکت مردم در اجرای امور کشور و کوچک سازی دولت است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: باید یک سری از کارها پس از ادغام وزارتخانه ها به شوراها واگذار شود زیرا شوراها توانایی خود را در پیشبرد اموری که به آنها واگذار می‌شود نشان داده‌اند.

وی همچنین در ارتباط با حفظ بافتهای تاریخی گفت: شهرداری هر ساله پنج میلیارد تومان برای حراست از بافتهای تارخی و ابنیه‌ای ارزشمند شهر هزینه می‌کند اما با توجه به وجود آثار متعدد در شهر اصفهان این میزان رقم ناچیزی است.

حاج رسولیها با اشاره به احیای بافتهای فرسوده در شهر اصفهان و ایجاد گذرهایی که در راستای احیا این بافت‌ها به وجود می‌اید، اظهار داشت: ایجاد گذرهایی همچون میرداماد، ابوذر، میرزا ابوالحسن اصفهانی، میرزا طاهر و 24 متری به دنبال احیا بافت فرسوده در این مناطق تحولات زیادی را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: البته در بحث احیا بافت فرسوده وجود اسناد ملکی یکی از مشکلات عمده به شمار می‌رود که نیازمند قانون ویژه‌‌ای است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه صحبت های خود با اشاره به برگزاری همایش ایثار ماندگار گفت: ترویج و اشاعه فرهنگ اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در جامعه یکی از ضروریاتی است که باید بیش از گذشته به آن پرداخته شود تا جایی که اعضای سالم هیچ مرگ مغزی بدون پیوند خاک نشود.

وی با اشاره به حادثه آتش سوزی در یکی از کارخانه‌های بزرگ رنگسازی در استان اصفهان اضافه کرد: حضور به موقع آتش نشانان در این حادثه از بروز یک فاجعه بزرگ و افزایش آمار تلفات جانی و خسارت ‌های مالی بیشتر جلوگیری کرد.

حاج رسولیها یادآور شد: سال گذشته مصوبه‌ای در خصوص ایجاد ردیفی برای کمک به آتش نشانی در شورای شهر به تصویب رسید که این مصوبه اکنون در استانداری بلا تکلیف مانده است.

وی تاکید کرد: با توجه به وجود ابنیه تاریخی و صنایع ارزشمند در شهر اصفهان و اطراف آن باید برای حراست آنها و جلوگیری از حوادثی همچون آتش سوزی اقدامات و تدابیر ویژه‌تری اتخاذ شود.