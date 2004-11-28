فاز اول تصفيه خانه فاضلاب گناوه به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري"مهر" مهندس صلاحي با اعلام اين خبر گفت : اين تصفيه خانه كه داراي ظرفيت 10 هزار متر مكعبي است تا كنون افزون بر 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

وي طول خط شبكه اصلي و فرعي طرح فاضلاب گناوه را 140 كيلومتر اعلام كرد و افزود: تاكنون عمليات لوله گذاري اين طرح بيش از40 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

وي با اشاره به اينكه تا كنون 5/54 ميليارد ريال براي اجراي اين طرح هزينه شده است، اظهار كرد: امسال 30 ميليارد ريال اعتبار براي ادامه طرح اختصاص يافته است كه در راستاي آن 14 كيلومترشبكه اصلي و فرعي اجرا و 2 ايستگاه پمپاژ تكميل مي شود.

رئيس گروه اجرايي طرح فاضلاب در ادامه به طرح فاضلاب ديلم اشاره كرد و گفت : هم اكنون كاراحداث تصفيه خانه فاضلاب ديلم به ظرفيت 2500 متر مكعب به پايان رسيده وبيش از450 انشعاب فاضلاب نيز نصب گرديده است.

وي با بيان اينكه براي تكميل طرح هاي فاضلاب ديلم و گناوه به 180 ميليارد اعتبارنيازاست، افزود : تا كنون 43 ميليارد ريال براي اين طرح هزينه صرف شده است و امسال نيز 20 ميليارد ريال ديگر براي احداث 10 كيلومتر شبكه اصلي و فرعي و ايجاد يك دستگاه پمپاژهزينه خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه طرح فاضلاب ديلم به دليل وضع خاص زمين به روش ميكروتونل اجرا مي شود، گفت : هر چند هزينه اجراي لوله گذاري طرح فاضلاب با اين روش سه برابر روش معمول است، ولي مشكلات كمتري براي مردم ايجاد مي كند.

