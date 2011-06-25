۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

مصر:

نیازی به کمک مالی بین المللی نداریم/ هدیه 500 میلیون دلاری قطر

وزیر دارایی مصر اعلام کرد که این کشور نیازی به کمک های مالی مؤسسات بین المللی پولی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سمیر رضوان" گفت: مصر به دریافت پول از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیاز ندارد.

این اعلام در حالی است که رویترز اعلام کرده که دو طرف پیشتر توافقاتی را در زمینه دریافت کمک مالی انجام داده اند.

رضوان به این خبرگزاری می گوید: ما نیازی نداریم تا با بانک و صندوق به این مرحله برسیم، اما مصر هنوز بهترین رابطه را با این مؤسسات دارد.

وی همچنین از کمک 500 میلیون دلاری برای حمایت بودجه ای از مصر در هفته گذشته خبر داد.

این مقام مصری در پاسخ به اینکه آیا کمک قطر شروط هم همراه داشته یا خیر گفت: این مبلغ هدیه بوده است.

