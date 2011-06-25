زهرا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری مسابقات ورزشی، اعزام و شرکت ورزشکاران در مسابقات ملی و منطقهای و برپایی دورههای مربیگری و داوری نیازمند صرف بودجه است و تخصص اعتبارات سبب اشتیاق بیشتر در انجام فعالیتهای این رشته ورزشی در بخش بانوان میشود.
حضور فعال بانوان رزمیکار قم در مسابقات کشوری
وی با بیان اینکه استان قم ظرفیت بالایی در فعالیت و رشد ورزشکاران این رشته ورزشی به ویژه در بخش بانوان دارد، تصریح کرد: حضور فعال بانوان رزمیکار قم در مسابقات مختلف کشوری و تیمهای ملی بیانگر این موضوع است.
وی اظهار داشت: هیئت ورزشهای رزمی در کنار سبکهای مختلف فعال در خود، همچنین دارای سه بخش فول کنتاکت، لایت کنتاکت و کیک بوکسینگ است که هر کدام به عنوان یک رشته ورزشی رزمی جداگانه جای کار داشته و نیازمند توجه بیشتر است.
نایب رئیس هیئت ورزشهای رزمی استان قم بیان کرد: در واقع هر یک از این رشتهها باید زیر نظر یک فدراسیون ورزشی مجزا فعالیت کنند تا زمینه توسعه بیشتر و دستیابی به عناوین قهرمانی ورزشکاران آن فراهم شود، اما اکنون که همگی زیر مجموعه یک هیئت هستند طبیعی است که امکانات بیشتری نیاز دارند.
نایب رئیس هیئت ورزشهای رزمی استان قم یادآور شد: سبکهای مختلف این هیئت ورزشی دارای اعزامهای جهانی و ملی است که این امر نیازمند حمایت بیشتر متولیان ورزش در استان و کشور است تا بتوانیم همچون سال گذشته موفقیت ورزشکاران رزمی قم را در هر دو بخش مردان و بانوان شاهد باشیم.
فعالیت چشمگیر بانوان در داوری و مربیگری
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۲ داور در سطح استان در بخش بانوان فعال هستند که دو نفر آنان دارای کارت درجه یک و ۱۰ داور نیز کارت داوری درجه دو دارند، ضمن اینکه دانش نیروی انسانی با برگزاری دورههای آموزشی ارتقاء مییابد.
نایب رئیس هیئت ورزشهای رزمی استان قم یاد آور شد: همچنین ۳۰ مربی زن نیز ۲۵۰ رزمیکار را در سطح این استان آموزش میدهند که امیدواریم در سال جاری با تجهیز امکانات و تخصیص فضای ورزشی مناسب بتوانیم حرکت رو به رشد ورزشهای رزمی بین بانوان قمی را توسعه دهیم.
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