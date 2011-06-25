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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

هنرمندان به تماشای نمایش پارسا پیروزفر نشستند

هنرمندان به تماشای نمایش پارسا پیروزفر نشستند

بیش از 200 هنرمند سینما و تئاتر جمعه سوم تیرماه از نمایش "گلن گری گلن راس" به کارگردانی پارسا پیروزفر دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای نوبت اول این نمایش که اختصاص داشت به هنرمندان ساعت 17:30 در تماشاخانه شماره یک ایرانشهر برگزار شد.

عباس جوانمرد، امین تارخ، ایرج رامین‌فر،عبدالرضا کاهانی، مهتاب کرامتی، گلاب آدینه، رویا تیموریان، مجید میر فخرایی، پیمان قاسم‌خانی، لادن مستوفی، مهرداد فرید، مونا زندی، پیام دهکردی، حمیدرضا هدایتی، مهدی سلطانی، فخرالدین صدیق شریف، شاهرخ دولکو، مهری عطایی، شقایق دهقان، مهراب قاسم‌خانی ، بهرام توکلی و... از این نمایش دیدن کردند.

پیش ازاین نیزهنرمندانی چون حمید سمندریان، تهمینه میلانی،حبیب رضایی، باران کوثری و... از این اجرا دیدن کردند. "گلن گری گلن راس" یکی ازآثار برگزیده دیوید ممت نمایشنامه‌نویس آمریکایی است که توسط امید روشن ضمیرترجمه شده، هومن برق نورد، رضا بهبودی، سیاوش چراغی‌پور، مسعود میر طاهری، پوریا میاندهی و پارسا پیروزفر بازیگران این نمایش هستند که هر روز ساعت 19/45 در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.

کد مطلب 1343591

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