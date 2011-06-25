140 قاچاقچی مواد مخدر در خراسان جنوبی اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقرباقری صبح شنبه در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه دادگستری استان، اظهار داشت: دادگاه انقلاب در برخورد با مفسدان و قاچاقچیان مواد مخدر با قاطعیت برخورد می کند.

وی از رسیدگی به 38 هزار پرونده طی سال گذشته در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: این مهم نشانگراقدامات، برنامه ریزی و مدیریت های همه جانبه مدیران قضائی استان است.

حجت الاسلام باقری با اشاره به جایگاه مدیریتی قوه قضائیه، عنوان کرد: این مجموعه با متجاوزان به نوامیس مردم با قاطعیت کامل در کوتاه ترین زمان ممکن برخورد می کند.

وی همچنین با اشاره به توزیع 480 بسته فرهنگی در این مجموعه طی سال گذشته، اظهار داشت: هدف از توزیع بسته های فرهنگی در بین کارکنان این مجوعه ارتقای فرهنگی کارکنان این مجموعه بوده است.

حجت الاسلام باقری از اجرای طرح جامع روانخوانی و روخوانی قرآن کریم در دادگستری استان طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در این راستا 300 جلد قرآن کریم در بین کارکنان دادگستری توزیع شده و امیدواریم امسال تمامی کارکنان این مجموعه تحت پوشش آموزش های این طرح قرار گیرند.

وی تهیه و توزیع نرم افزار قرآن کریم و نرم افزار 14 مرجع را از دیگر اقدامات انجام شده در داگستری خراسان جنوبی طی سال گذشته برشمرد.

وی با اشاره به برنامه های سال جاری این دستگاه، افزود: تجلیل از کارکنان فعال در حوزه حجاب و عفاف، برگزاری اردوهای راهیان نور، برگزاری کلاس های آموزش قرآن، اردوهای ورزشی تفریحی، اجرای ورزشهای همگانی، اجرای برنامه های فرهنگی هنری در ایام تابستان با بهره گیری کافی از امکانات و ارتقای کیفی برنامه های فرهنگی از جمله برنامه های امسال دادگستری استان است.

حجت الاسلام باقری ادامه داد: طی سال گذشته مسابقات فرهنگی مختلف از قبیل میلاد کوثر، عطر حضور و آفتاب نور با حضور یک هزار و 295 نفر در این مجموعه برگزار شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه امسال ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: در این راستا همایش ویژه کارکنان زن، همایش همسران شاغل و مشاوره های خانوادگی اخلاق برگزار می شود.