افزایش ایستگاههای آتش نشانی کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح شنبه در بازدید از مراکز آتش نشانی کرمان گفت: شش ایستگاه آتش نشانی در کرمان مشغول فعالیت هستند که باید همزمان با گسترش شهر تعداد این ایستگاه ها نیز افزایش یابد.

سعیدی عنوان داشت: خوشبختانه همه ایستگاه های آتش نشانی کرمان مجهز به تجهیزاتی مانند جک هیدرولیکی، جک چاه، دستگاه برش، فن و هواکش، موتور برق هستند.

وی با اشاره به اینکه این سازمان علاوه بر کرمان برخی نقاط اطراف آن را نیز پوشش می دهد گفت: این امر باعث افزایش عملکرد این سازمان شده است.

این مسئول ابراز داشت: با توجه به حجم فعالیت های این مجموعه برنامه ریزی آن مطلوب است که با افزایش نیروی انسانی بهتر نیز خواهد شد.

فرماندار کرمان در ادامه این بازدید با حضور در دورترین نقطه روستای الله آباد و تماس با آتش نشانی عملکرد این سازمان را مورد ارزیابی قرار داد.

وی پس از حضور به موقع ماموران آتش نشانی گفت: ماموران در زمان مورد نظر در محل حاضر شدند که این امر نشان دهنده آمادگی شبانه روزی آنان دارد.