  1. استانها
  2. گلستان
۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

الیاسی:

بازاریان نقش برجسته ای در تاریخ انقلاب دارند

بازاریان نقش برجسته ای در تاریخ انقلاب دارند

کردکوی - خبرگزاری مهر: فرماندار کردکوی نقش بازاریان در تاریخ انقلاب اسلامی را برجسته دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از اصناف شهرستان افزود: بازاریان در مناسبت های دینی و مذهبی انقلاب اسلامی با بستن مغازه ها و نصب پارچه های مشکی اعتراض خود را برای استکبار طاغوتیان اعلام می کردند و این یکی از فعالیتهای برجسته بازاریان بود.

الیاسی افزود: دین مبین اسلام و کتاب هدایت برنامه های زیادی برای همه ما گذاشته است و خوشبختانه بازار ما نزدیکترین مکان به خداست و خداوند صاحب همه اعمال و رفتار است.
 
وی بازاری خوب را کسی دانست که اول در حساب و اعمال خود دقیق باشد و خداوند را ناظر بداند و بعد حساب دیگران را بررسی کند.
 
فرماندار کردکوی، عدالت را نجات انسان دانست و عنوان کرد: راه نجات بندگان عدالت است و احسان فراتر از عدالت در بازار است که انسان را به بالاترین درجات می رساند.
 
در پایان از اصناف خیر و خانواده های معظم شاهد و اتحادیه های برتر تجلیل و تقدیر شد.
کد مطلب 1343614

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها