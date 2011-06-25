بازاریان نقش برجسته ای در تاریخ انقلاب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از اصناف شهرستان افزود: بازاریان در مناسبت های دینی و مذهبی انقلاب اسلامی با بستن مغازه ها و نصب پارچه های مشکی اعتراض خود را برای استکبار طاغوتیان اعلام می کردند و این یکی از فعالیتهای برجسته بازاریان بود.

الیاسی افزود: دین مبین اسلام و کتاب هدایت برنامه های زیادی برای همه ما گذاشته است و خوشبختانه بازار ما نزدیکترین مکان به خداست و خداوند صاحب همه اعمال و رفتار است.

وی بازاری خوب را کسی دانست که اول در حساب و اعمال خود دقیق باشد و خداوند را ناظر بداند و بعد حساب دیگران را بررسی کند.

فرماندار کردکوی، عدالت را نجات انسان دانست و عنوان کرد: راه نجات بندگان عدالت است و احسان فراتر از عدالت در بازار است که انسان را به بالاترین درجات می رساند.

در پایان از اصناف خیر و خانواده های معظم شاهد و اتحادیه های برتر تجلیل و تقدیر شد.