به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در این نشست که صبح امروز شنبه برگزار شد اظهار داشت: رسانه ها 3 وظیفه اصلی "پاسداری از آرمانهای انقلاب و خون مطهر شهدا"، "اطلاع رسانی و به روز نگهداشتن مردم" و "پیگیری مطالبات مردم از مسئولان" را دارند.

وی از برگزاری نخستین یادواره شهدای روحانی (بیش از 500 شهید روحانی) در 16 تیر ماه در تالار بزرگ وزارت کشور خبر داد.

در این نشست نمایندگان رسانه های مختلف کشور انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص تعامل سپاه پاسداران بویژه سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ با رسانه ها مطرح کردند.

