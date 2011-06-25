سومین همایش مدیران و معاونان عمره البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش مدیرکل حج و زیارت البرز گفت: سفر عمره به سه مرحله قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر تقسیم بندی می شود که در خصوص هریک باید به موارد مورد نیاز توجه شود.

سیدمرتضی حسینی ادامه داد: قبل از سفر شامل توصیه ها وسفارشات و وسایل و توشه های مورد نیاز، حین سفر شامل استفاده از فضای معنوی سفر و بعد از سفر شامل حفظ تغییرات ایجادشده است.

این مسئول عنوان کرد: کلاسهای آموزشی شامل دو جلسه است که در محلهای معین شده توسط دفاتر زیارتی باید باید برگزار شود ضمن اینکه یکی از جلسات پس از تکمیل شدن کاروان برگزار می شود.

مدیر حج وزیارت استان البرز درخصوص مرحله دوم افزود: در زمان حضور در مدینه در تمامی روزها جلسه آموزش مناسک برگزار می شود.

وی درخصوص مرحله سوم نیز گفت: در این مرحله به زائران جهت حفظ دستاوردهای معنوی سفر، ارتباط با زائران و دادن ولیمه و در صورت امکان هزینه مبالغ این امر در زمینه های خیر وعام المنفعه همچون کمک به کمیته امداد وستاد بازسازی عتبات عالیات، اطلاعات و راهنمایی ارائه می شود.

در ادامه همایش نیز ابوطالب شفیعیان مدیرعامل شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایشهای متمرکز بیان کرد: تاکنون پنج همایش متمرکز عمره برگزار شده است.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ پنج میلیون تومان توسط زائران عمره در همایشهای متمرکز به ستاد بازسازی عتبات عالیات کمک شده است.



وی افزود: دو جزوه درسایت کارگزاران موجود است که یکی مربوط به شرح وظایف عوامل اجرایی و دیگری نکات لازم وضروری است.

این مسئول یادآور شد: لازم است پس از دریافت گذرنامه های ویزا شده ویزاها، محرم و همراه کنترل شود.