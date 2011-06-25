سومین همایش مدیران و معاونان عمره البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش مدیرکل حج و زیارت البرز گفت: سفر عمره به سه مرحله قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر تقسیم بندی می شود که در خصوص هریک باید به موارد مورد نیاز توجه شود.
سیدمرتضی حسینی ادامه داد: قبل از سفر شامل توصیه ها وسفارشات و وسایل و توشه های مورد نیاز، حین سفر شامل استفاده از فضای معنوی سفر و بعد از سفر شامل حفظ تغییرات ایجادشده است.
این مسئول عنوان کرد: کلاسهای آموزشی شامل دو جلسه است که در محلهای معین شده توسط دفاتر زیارتی باید باید برگزار شود ضمن اینکه یکی از جلسات پس از تکمیل شدن کاروان برگزار می شود.
مدیر حج وزیارت استان البرز درخصوص مرحله دوم افزود: در زمان حضور در مدینه در تمامی روزها جلسه آموزش مناسک برگزار می شود.
وی درخصوص مرحله سوم نیز گفت: در این مرحله به زائران جهت حفظ دستاوردهای معنوی سفر، ارتباط با زائران و دادن ولیمه و در صورت امکان هزینه مبالغ این امر در زمینه های خیر وعام المنفعه همچون کمک به کمیته امداد وستاد بازسازی عتبات عالیات، اطلاعات و راهنمایی ارائه می شود.
تاکنون پنج همایش متمرکز عمره برگزار شده است
نظر شما