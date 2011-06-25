  1. استانها
  2. البرز
۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

هراتی:

مدیران مدارس حق دریافت هیچ گونه وجهی برای ثبت نام ندارند

مدیران مدارس حق دریافت هیچ گونه وجهی برای ثبت نام ندارند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج گفت: مدیران مدارس حق دریافت هیچ گونه وجهی برای ثبت نام ندارند و این کار حتی تحت عناوین بیمه و کتاب تخلف محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی قنبرهراتی صبح شنبه در جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج اظهار داشت: اولیای دانش آموزان یقین داشته باشند که در این راستا نظارت جدی بر مدارس صورت می گیرد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: ثبت نام در مدارس غیردولتی، شاهد، ایثارگران و استعدادهای درخشان نیز بر اساس دستورالعملهای مربوط است و امید است با برنامه ریزیهای انجام شده شاهد ساماندهی بهتری در این زمینه باشیم.

هراتی ادامه داد: همچنین ثبت نام دانش آموزان افاغنه و اتباع سایر کشورها بر اساس مقررات است و مدیران مدارس موظفند دستورالعمل مربوط به ثبت نام و شماره تلفنهای ستاد مرکزی و رسیدگی به شکایات را در معرض دید قرار دهند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج در بخش دیگری از این جلسه اظهار داشت: ثبت نام دانش آموزان بر اساس محدوده محل سکونت آنها انجام می شود و تمهیدات لازم برای تسهیل در امر ثبت نام فراهم شده است.

وی تصریح کرد: اولیای دانش آموزان می توانند بدون دغدغه خاطر نسبت به ثبت نام فرزندان خود برابر ضوابط و مقررات مربوط اقدام کنند.

به گفته وی 11 ستاد فرعی ثبت نام در این ناحیه تشکیل شده که این ستادها ماموریت دارند با بررسی مسائل ساز و کارهای لازم برای ثبت نام را فراهم کنند
 

کد مطلب 1343638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها