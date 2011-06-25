مدیران مدارس حق دریافت هیچ گونه وجهی برای ثبت نام ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی قنبرهراتی صبح شنبه در جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج اظهار داشت: اولیای دانش آموزان یقین داشته باشند که در این راستا نظارت جدی بر مدارس صورت می گیرد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: ثبت نام در مدارس غیردولتی، شاهد، ایثارگران و استعدادهای درخشان نیز بر اساس دستورالعملهای مربوط است و امید است با برنامه ریزیهای انجام شده شاهد ساماندهی بهتری در این زمینه باشیم.



هراتی ادامه داد: همچنین ثبت نام دانش آموزان افاغنه و اتباع سایر کشورها بر اساس مقررات است و مدیران مدارس موظفند دستورالعمل مربوط به ثبت نام و شماره تلفنهای ستاد مرکزی و رسیدگی به شکایات را در معرض دید قرار دهند.



مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج در بخش دیگری از این جلسه اظهار داشت: ثبت نام دانش آموزان بر اساس محدوده محل سکونت آنها انجام می شود و تمهیدات لازم برای تسهیل در امر ثبت نام فراهم شده است.



وی تصریح کرد: اولیای دانش آموزان می توانند بدون دغدغه خاطر نسبت به ثبت نام فرزندان خود برابر ضوابط و مقررات مربوط اقدام کنند.



به گفته وی 11 ستاد فرعی ثبت نام در این ناحیه تشکیل شده که این ستادها ماموریت دارند با بررسی مسائل ساز و کارهای لازم برای ثبت نام را فراهم کنند

