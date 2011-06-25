لوله گذاری 4 فاز پارس جنوبی در خلیج فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با وعده شرکت نفت و گاز پارس برای آغاز تولید زودهنگام گاز طبیعی از چهار فاز جدید میدان مشترک پارس جنوبی تا آذر ماه امسال، عملیات لوله گذاری دریایی این فازها در خلیج فارس آغاز شده است.

بر این اساس هم اکنون عملیات نصب کراسینگ ساپورتهای خط لوله فاز 16 پارس جنوبی از اول تیر ماه از کیلومتر 58 این خط آغاز شده است و در شرایط فعلی چهار عدد از این تکیه گاههای فلزی در خلیج فارس نصب شده است.

مسعود یوردخانی مدیر لوله گذاری فازهای 15 و 16 در شرکت تاسیسات دریایی با بیان اینکه تعداد کل تکیه گاههای فلزی خط لوله فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 52 عدد هریک به وزن 16 تن است، گفت: از این تعداد 4 تکیه گاه پیشتر در کیلومتر 9 خط لوله فاز 16 این میدان مشترک گازی نصب شده است.

وی با بیان اینکه ساخت کراسینگ ساپورت‌ها (قطعات سازه زیرین محل تقاطع لوله) توسط سازندگان داخلی انجام می شود، تصریح کرد: درحال حاضر عملیات نصب 44 عدد کراسینگ ساپورت ( 28 کراسینگ ساپورت فاز 16 و 16عدد کراسینگ ساپورت فاز 15 ) آغاز شده است.

این مقام مسئول از امکان انجام عملیات نصب تکیه گاههای فاز های 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی در مدت 45 روز خبر داد و افزود: ساخت تکیه گاههای فاز های 17 و 18 پارس جنوبی هم به پایان رسیده و در حال حمل به عسلویه است که به ترتیب در مسیر خط لوله های فازهای 16 ، 15 ، 17 و 18 نصب خواهند شد.

به گزارش مهر، وسعت خط لوله فاز 16 پارس جنوبی حدود 106 کیلومتر است که پیش‌بینی می‌شود لوله گذاری چهار فاز 15 تا 18 پارس جنوبی تا پایان امسال توسط شناور لوله گذاری سی مستر به پایان برسد.

تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (ال.پی.جی)، سالانه یک میلیون تن اتان، استحصال روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد از مهمترین اهداف راه اندازی هر یک از فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی است.