حجت الاسلام وافی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این طرح همزمان با سایر کانون های مساجد استان از دوازدهم تیرماه توسط کانون فرهنگی هنری مفتاح اجرا می‌شود.



وی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سطح آموزشی خانواده‌های خادمان و کارکنان مسجد مقدس جمکران عنوان کرد.



معاون فرهنگی و هنری مسجد مقدس جمکران مدت زمان اجرای این طرح را یک ماه اعلام کرد و گفت: طرح آسمانی‌ها برای اولین بار در مسجد جمکران اجرا می‌شود که پسران ۱۰ تا ۱۶ ساله خانواده‌های خادمان و کارکنان مسجد مقدس جمکران می‌توانند در آن شرکت کنند.



وافی اظهار داشت: اجرای طرح حلقه کتاب، وبلاگ نویسی، فعالیت‌های اردویی و آموزش‌های هنری از برنامه‌های این طرح است.



وی افزود: علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام به نشانی دورشهر – کوچه ۲۸ – کانون فرهنگی – هنری مفتاح مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۷۷۳۲۵۶۳ تماس بگیرند.