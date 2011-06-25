به گزارش خبرگزاری مهر، دو شرکت صاحب نام طراحی صنعتی "فراگ دیزاین" و "ایمریژ" نمونه آزمایشی این دستگاه هیبریدی را که "اسمارت پد" نام دارد ساخته اند.

این دستگاه دارای دو صفحه نمایشگر 4 اینچی است که می توانند در کنار هم به یک نمایشگر 6 اینچی 800 در 960 پیکسل تبدیل شوند.

این دو نمایشگر وقتی در کنار هم قرار می گیرند هم می توانند به صورت دو نمایشگر جدا عمل کنند و هم می توانند با هم متحد شده و یک تبلت یکپارچه را تشکیل دهند. این نمایشگرها همانند کتاب باز می شوند و از دو پانل AMOLED استفاده می کنند که روکش آنها شیشه های Gorilla Glass است.

زمانی که کاربر بخواهد تنها از بخش "تلفن همراه هوشمند" این دستگاه استفاده کند کافی است که آن را از پهلو تا کند. به این ترتیب سطح یکی از نمایشگرها قابل استفاده می شود. قطر "اسمارت پد" در حالت "تبلت" 7 میلیمتر است.

قابی که نمایشگرها برپایه آن می چرخند زمانی که دستگاه درحالت "بسته" قرار دارد دو میلیمتر میان پانلها فاصله می اندازد.

"اسمارت پد" برپایه سیستم عامل "آندروئید 2.3" است. در کناره های این دستگاه کلیدهایی از جمله دکمه تنظیم صدای مکالمه، جک 3.5 میلیمتری هدفن ها و شکاف سیم کارت دیده می شوند.

براساس گزارش Engadget، این دستگاه برپایه یک تراشه دو هسته ای Texas Instruments OMAP قرار دارد که به نظر می رسد قدرت پردازش آن 4 هزار و 430 تا 1 گیگاهرتز و یا 4 هزار و 460 تا 1.5 گیگاهرتز باشد.

"اسمارت- پد" دارای یک حافظه "رم" 1 گیگابایتی DDR3 و 32 گیابایت فضای ذخیره اطلاعات است که حجم آن را می توان با کارت "میکرو اس. دی" تا 128 گیگابایت افزایش داد. باتری این محصول هزار و 750 میلی آمپر ساعت است.

این دستگاه همچنین دارای وبکم 5 مگاپیکسلی است که می تواند با کیفیت 720p فیلمبرداری کند. هنوز اطلاعاتی در مورد قیمت و زمان عرضه این محصول در دست نیست.

به گزارش مهر، پیش از این شرکت ژاپنی Kyocera تلفن همراه هوشمندی به نام Kyocera Echo را با این ویژگی معرفی کرده بود.

با این تفاوت که دو نمایشگر "ال. سی. دی" 3.5 اینچی این دستگاه در کنار هم نمایشگر 4.8 یک مینی تبلت را می سازند. درحالی که "اسمارت پد" در ابعاد یک تبلت استاندارد است.