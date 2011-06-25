26 برنامه فرهنگی در سالروز آزادسازی مهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی در این ارتباط اظهار داشت: از نهم تا پانزدهم تیرما به نام هفته پایداری نامگذاری شده است.

وی بیان داشت: برای بزرگداشت دهم تیر سالروز آزادسازی مهران در سطح شهرستان بیش از 26 برنامه فرهنگی و ورزشی شامل اجرای جنگ شادی و موسیقی، پخش شیرینی در سطح شهر، آذین بندی و چراغانی نقاط مختلف شهر مهران شب شعر اجرای برنامه عطرافشانی گلزار شهدا، پیاده روی خانوادگی، خدمات رایگان پزشکی به شهروندان، ایجاد پایگاه های صلواتی و اجرای مسابقات متعدد اجرا شود.

حیاتی افزود: به منظور بزرگداشت سالروز آزادسازی مهران و تجلیل از رشادت ها و حماسه آفرینی های رزمندگان اسلام و شهدای افتخار فرین در عملیات غرورآفرین کربلای یک با حضور ایلامی های مقیم تهران جشن و سرور و نمایشگاهی از توانمندیهای استان ایلام در فرهنگسرای تهران برگزار خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: هفته فرهنگی و پایداری استان ایلام نیز در شهر تهران برگزار می شود.

وی یادآور شد: شهر مهران در دوران جنگ تحمیلی قدمگاه و رزمگاه مجاهدان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس بود که با فداکاری جانانه از انقلاب اسلامی در برابر دشمنان بعثی ایستادگی کردند.

شهرستان مهرا ن در دهم تیرماه سال 1365 در عملیات کربلای یک آزاد شد.