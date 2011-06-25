شمار بازرسی های قانون یارانه ها در کردستان از مرز 87 هزار مورد گذشت

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سازمان بازرگانی استان کردستان با همکاری مجامع امور صنفی این استان و از ابتدای آغاز قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بالغ بر 87 هزار مورد واحدهای صنفی و غیرصنفی را مورد بازرسی و نظارت خود قرار داده است.

وی گفت: طرح نظارتی قانون هدفمندی یارانه ها که از ابتدای آبان ماه سال 89 آغاز شده است هنوز هم ادامه دارد و بازرسی سازمان بازرگانی استان و مجامع امور صنفی نیز به صورت شبانه روزی واحدهای صنفی و غیرصنفی را در بخش های مختلف تولیدی، توزیعی خدماتی و خدمات فنی مورد بازرسی قرار می دهند.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان با اشاره به شناسایی و کشف تخلفات مختلف افزود: تاکنون شش هزار و 861 مورد تخلف در قالب پنج هزار و 458 فقره پرونده شناسایی شده است که پرونده های تشکیل شده برای بررسی و صدور حکم در اختیار اداره کل تعزیرات حکومتی استان قرار گرفته است.

اسراری به ارزش مالی پرونده های تشکیل شده و تخلفات اشاره کرد و یادآور شد: ارزش تقریبی این پرونده ها بالغ بر دو میلیارد و 740 میلیون ریال برآورد شده است که بیشتر تخلفات در زمینه های احتکار، گرانفروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه بوده است.

وی با اشاره به لزوم مشارکت و همکاری مردم در راستای برخورد با تخلفات احتمالی در بازار استان کردستان ادامه داد: در مدت زمان اجرایی کردن این طرح نظارتی سه هزار و 885 مورد گزارش مردمی ثبت شده است که این گزارش ها منجر به کشف هزار و 733 مورد تخلف در بازار شده است.

رئیس سازمان بازرگانی کردستان در پایان از اقشار مختلف مردم خواست که گزارش های خود را از تخلفات احتمالی در بازار به سازمان در مرکز استان و سایر شهرستان ها اعلام کنند.