260 میلیون متر مربع به فضای سبز شیراز افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار شیراز و مدیر کل منابع طبیعی فارس برای الحاق اراضی منابع طبیعی واقع در حریم شهر به شهرداری و تبدیل آن به فضای سبز تشکیل جلسه داده و برای توسعه فضای سبز هماهنگ شدند.

علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز گفت: همکاری شهرداری و منابع طبیعی در راستای پیشرفت شیراز و استان پهناور فارس است و تعامل این دو مجموعه منافع بی شماری را عاید مردم می کند.

وی با بیان اینکه اگر شیراز، سرسبز، زیبا و پاک باشد برای همه شهروندان است و اگر این شهر نازیبا، آلوده و فقیر باشد شرمندگی اش برای تمام مردم و مسئولان است، افزود: امیدوارم روزی فرا رسد که اطراف شیراز همه سرسبز و خرم باشد.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس نیز عنوان کرد: یکی از آرزوهای من ایجاد فضای سبز پیرامون شهر بوده و در این خصوص آماده همکاری صمیمانه با شهرداری هستیم.

غلامرضا غلامی اقدامات شهرداری شیراز را در جهت ایجاد فضای سبز در اطراف شهر ستدونی دانست و اظهار داشت: منابع طبیعی برای واگذاری زمین به شهرداری از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد.

در این طرح 260 میلیون متر مربع زمین در حریم شهر شیراز به فضای سبز عمومی تبدیل می شود و تاکنون شهرداری شیراز 40 میلیون متر مربع از آن را آباد، درختکاری و نگهداری می کند.

پروژه های زیست محیطی شهرداری شیراز در این طرح بزرگ شامل ارتفاعات باباکوهی، دراک، گلستان، برمشور، ده شیخ، کوه نور، تنگ سرخ، میانرود، شاغیب و پشت مله است.