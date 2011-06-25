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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

ماهاتیر محمد عنوان کرد:

دو وظیفه بزرگ امروزی مسلمانان/ لزوم رعایت اصول اسلامی در حکومت

دو وظیفه بزرگ امروزی مسلمانان/ لزوم رعایت اصول اسلامی در حکومت

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر اسبق مالزی گفت مسلمانان جهان برای نشان دادن چهره واقعی اسلام و ایجاد احترام برای آن در بین پیروان مذاهب دیگر وظیفه بزرگ و مهمی بر دوش دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، ماهاتیر محمد که در مراسم سازمان رفاه اسلامی مالزی سخن می گفت افزود: با توجه به تصویر غلطی که هر روز از مسلمانان ساخته و تبلیغات منفی ای که بر علیه ما انجام می شود ما باید تلاش کنیم با برجسته کردن خوبی ها و پررنگ کردن نقاط قوت اسلام با این جریان مبارزه کنیم.

وی گفت : امروزه سعی دارند از ما مردمی تروریست و بی رحم به تصویر بکشند که بدون رحم و شفقت به کشت و کشتار مخالفان خود می پردازد.
 
ماهاتیر افزود:مسلمانان مالزی که بزرگترین جمعیت را در این کشور دارند باید همواره با الگو گرفتن از آموزه های اسلامی به وظایف روزانه و مشاغل خود پرداخته تا خوشبختی و عدالت حاصل از این کار شامل حال همه شود.
 
وی در پایان افزود: اگر روش اداره حکومت مبنی بر اصول اسلامی نباشد و مسلمانان به حقوق یکدیگر و دیگران احترام نگذارند این امر تاثیر منفی بیشتری بر تصویر اسلام و مسلمانان می گذارد.
 
 
کد مطلب 1343675

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