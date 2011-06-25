دو وظیفه بزرگ امروزی مسلمانان/ لزوم رعایت اصول اسلامی در حکومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، ماهاتیر محمد که در مراسم سازمان رفاه اسلامی مالزی سخن می گفت افزود: با توجه به تصویر غلطی که هر روز از مسلمانان ساخته و تبلیغات منفی ای که بر علیه ما انجام می شود ما باید تلاش کنیم با برجسته کردن خوبی ها و پررنگ کردن نقاط قوت اسلام با این جریان مبارزه کنیم.

وی گفت : امروزه سعی دارند از ما مردمی تروریست و بی رحم به تصویر بکشند که بدون رحم و شفقت به کشت و کشتار مخالفان خود می پردازد.

ماهاتیر افزود:مسلمانان مالزی که بزرگترین جمعیت را در این کشور دارند باید همواره با الگو گرفتن از آموزه های اسلامی به وظایف روزانه و مشاغل خود پرداخته تا خوشبختی و عدالت حاصل از این کار شامل حال همه شود.

وی در پایان افزود: اگر روش اداره حکومت مبنی بر اصول اسلامی نباشد و مسلمانان به حقوق یکدیگر و دیگران احترام نگذارند این امر تاثیر منفی بیشتری بر تصویر اسلام و مسلمانان می گذارد.



