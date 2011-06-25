ششمین سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین خیاط ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: در راستای ساماندهی بازارخرید و فروش محصولات کشاورزی در استان، ششمین سامانه مجازی خرید وفروش محصولات کشاورزی کشور در آینده نزدیک در هرمزگان راه اندازی می شود.

خیاط با اشاره به اینکه این سامانه کالاهای کشاورزی تا پیش از این در شهرهای مشهد، تهران، قزوین، همدان، زنجان راه اندازی شده افزود: راه اندازی سامانه خرید و فروش کالاهای کشاورزی به موازات طرح هدفمندسازی یارانه ها، می تواند به شفاف سازی قیمت محصولات کشاورزی کمک کند.

وی با بیان اینکه مقدمات راه اندازی این سامانه در استان در دست انجام است، ادامه داد: با راه اندازی این سامانه نیاز بازار به محصولات کشاورزی از نظر نوع و کمیت آن محصول شناسایی می شود.

خیاط ابراز داشت: با راه اندازی این سامانه کیفیت وبازار پسندی محصولات کشاورزی و نوع بسته بندی محصولات نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

به گفته خیاط در صورت راه اندازی سامانه خرید وفروش محصولات کشاورزی در بندرعباس سایر شهرستانهای استان نیز بعد از معرفی شدن کارگزار در شهرمربوطه می توانند از مزایای این سامانه برخوردار می شوند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه بازار بورس جایگاه ویژه ای در عرصه تحول اقتصاد کشاورزی دارد، اظهار داشت: راه اندازی سامانه هایی از این دست در راستای تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و اقتصادی و بهبود و هدفمندسازی بازاریابی محصولات کشاورزی از نقش و جایگاه موثری برخوردار است.

وی یاد آور شد: با توجه به مشکلات موجود قبل و بعد از تولید محصولات کشاورزی، سامانه خرید وفروش کالاهای کشاورزی می تواند نقش موثری در کاهش بخشی از مشکلات کشاورزی داشته باشد.

وی با ابراز اینکه بازار بورس در تنظیم بازار محصولات کشاورزی نقش عمده ای دارد، افزود: امیدوارم هرچه زودتر با راه اندازی این بورس، ضمن استانداردسازی محصولات توان اقتصادی کشاورزان و روستائیان را بالا برده و تحقق عدالت اجتماعی در مناطق محروم استان را شاهد باشیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هرمزگان راه اندازی سامانه خرید و فروش کالاهای کشاورزی را از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی دانست و گفت: رساندن محصولات به صورت مستقیم به بازار هدف از مزایای راه اندازی سامانه خرید وفروش محصولات کشاورزی است.