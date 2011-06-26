تفکیک اصولگرایان به سنتی و مدرن از اصطلاحات مارکسیستی است

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تفکیک اصولگرایان به سنتی و مدرن گفت: برای افرادی که به تفکیک اصولگرایان دامن می زنند متاسفم، البته انتظار داریم این افراد تعریفی از گفتمان و نیروهای سنتی ارائه دهند تا ما به گفتمان مدرن و نو در جریان اصولگرا پی ببریم.

وی با تاکید براینکه تقسیم بندی اصولگرایان به سنتی و مدرن غلط است، گفت: این تقسیم بندی در راستای ترویج اصلاحات مارکسیتی مطرح می شود زیرا هیچگاه اصول کهنه و یا نو نمی شوند.

بادامچیان تصریح کرد: امامت یکی از اصول دین مبین اسلام است به همین دلیل افرادی که به تفکیک اصولگرایان دامن می زنند می خواهند نو امام گرایی را مطرح کنند در صورتی که نوامام گرایی وجود ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اصولگرایان همه تابع ولایت هستند، براین اساس جبهه پیروان خط امام و رهبری بعنوان یکی از تشکل های اصولگرا تمام تلاش خود را به کار گرفته تا براساس فرمایشات معظم له حرکت کند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی اذعان داشت: کسانی که این تفکیک را بیان می‌کنند فقط می‌خواهند روحانیت را تضعیف کنند و می‌گویند روحانیت سنتی است.

به گزارش مهر، چندی پیش محمد حسین صفار هرندی از چهره های سیاسی اصولگرا با انتقاد از دیدارهای اخیر این حزب با برخی از چهره های شاخص گفت: این نشست‌ و برخاست‌هایی که اخیرا بعضی‌ از اصولگرایان با هاشمی رفسنجانی داشتند به نظر می‌رسد نوعی تعریض به گفتمان اصولگرایی از جانب همین آقایان اصولگرا هم هست که باید گفت اگر آنها هوس کرده‌اند این گفتمان را در مقابل گفتمان نوین اصولگرایی محک بزنند و از برخی سنت‌ها دفاع کنند، آن سنت‌ها با واقعه 3 تیر به نوعی مدفون شد و به تاریخ پیوسته است.