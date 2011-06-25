خرداد ماه بیادماندنی مطبوعات لرستان/ صدور مجوز دو روزنامه

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال گذشته بود که معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به لرستان وعده کرد که به زودی این استان صاحب روزنامه می شود تا در کمتر از چندماه این وعده محمدجعفر محمدزاده رنگ تحقق به خود بگیرد.

وی در سفر خود به لرستان از نبود روزنامه در این استان به عنوان یک نقیصه یاد کرد و گفت: من به مردم لرستان این نوید را می دهم که به زودی لرستان صاحب اولین روزنامه خواهند شد و این روزنامه می تواند نه تنها در استان لرستان بلکه در منطقه غرب کشور و حتی در کل کشور نیز توزیع شود.

تحقق نوید معاون وزیر ارشاد در کمتر از چند ماه

این نوید معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرض کمتر از چند ماه در خردادماه سال 90 محقق شد تا لرستان با سابقه بیش از 70 ساله در حوزه مطبوعات صاحب نخستین روزنامه های خود شود.

هفته نامه های آفتاب لرستان و صدای ملت دو نشریه ای هستند که بر اساس مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات از این پس به صورت روزانه و در قالب روزنامه منطقه ای چاپ و منتشر می شود که این امر از خرداد ماه یک ماه بیادماندنی برای مطبوعات لرستان ساخت.

این در حالیست که رونمایی از نخستین نشریه سراسری استان لرستان تحت عنوان "سفیر قلم" در بروجرد نیز از دیگر اخباری بود که در خردادماه جشن مطبوعات لرستان را کامل کرد.

لرستان با سابقه 70 ساله در حوزه مطبوعات بالاخره صاحب روزنامه شد

بد نیست بدانیم که حیات مطبوعات لرستان با انتشار نشریه "راز" در بروجرد آغاز شده است. نخستین شماره این نشریه سیاسی، فرهنگی، خبری به بهای 3 ریال در روز 17 مهر ماه 1323 در شهرستان بروجرد و با صاحب امتیازی ابوتراب رازانی منتشر شد که با این اوصاف سابقه مطبوعات در لرستان به حدود 70 سال می رسد.

این در حالیست که این استان با وجود انتشار نشریات مختلفی در قالب هفته نامه، ماهنامه و فصل نامه هنوز از داشتن روزنامه بی بهره بود که تحقق این امر پس از 70 سال از حیات مطبوعات در لرستان به نظر می رسد بارقه امیدی برای حیات مطبوعات در این استان باشد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این رابطه در سخنانی از صدور مجوز دو روزنامه برای استان لرستان ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: ما به دنبال استفاده از اندیشه اصحاب رسانه در راستای پیشرفت همه جانبه استان لرستان که دارای فرهنگی بسیار غنی و سابقه ای طولانی و دیرین است هستیم.

منصور احمدی با بیان اینکه امروزه نقش و تاثیر مطبوعات بر افکار عمومی بر هیچ کس پوشیده نیست، اظهار داشت: مطبوعات چشم بینا و گوش شنوای یک جامعه هستند که با این اوصاف وجود مطبوعات و رسانه‌های گروهی در هر منطقه‌ای نشان دهنده‌ رشد و توسعه‌ فرهنگی آن جامعه است.

وی با بیان اینکه امروز مصرف روزنامه ضابطه‌ای بسیار گویا برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت و توسعه هر کشوری است، یادآور شد: مطبوعات می تواند مهم‌ترین مرجع آگاهی جامعه باشد.

روزنامه صدای ملت به صورت منطقه ای توزیع خواهد شد

مدیرمسئول روزنامه صدای ملت نیز در این رابطه اظهار داشت: صدای ملت از این پس به صورت روزنامه و با گستره استان های لرستان، ایلام، خوزستان، کرمانشاه و تهران تهیه و توزیع می شود.

هوشنگ بیرانوند افزود: نشریه محلی صدای ملت با بهره مندی از یک تیم کارشناس و متخصص حوزه ارتباطات و رسانه شامل سید فرید قاسمی، ایرج کاظمی، علیرضا قوامی، صادق سیفی، مهران نژاد، کریم کسایی، محسن منظمی، ایرج عبدی، صالحی و هنگامه غضنفری به عنوان شورای سردبیری فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه نشریه صدای ملت در استان های فارس، اصفهان و خارج از کشور مشترک دارد، اظهار داشت: پرهیز از نگاههای سیاسی و حزبی و کار براساس رسالت حرفه ای رسانه، محور فعالیت های این نشریه محلی است.

مدیر مسئول روزنامه صدای ملت با اشاره به نقش روزنامه در فرآیند توسعه و پیشرفت جامعه، گفت: چاپ و انتشار روزنامه در استان لرستان فرصت بسیار مناسبی برای معرفی و شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های لرستان است.

نبود چاپخانه در لرستان یکی از مشکلات پیش روی چاپ روزنامه

بیرانوند افزود: البته استان لرستان فاقد چاپخانه برای چاپ روزنامه است و این موضوع یکی از مشکلات جدی فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی دراین استان است.

وی با تقدیر از حمایت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در این مسیر، ادامه داد: موفقیت روزنامه شدن صدای ملت اگرچه شیرین و گامی بلند در راستای توسعه استان لرستان است ولی در این راستا نیازمند همکاری آحاد مختلف مردم، صاحب نظران، اندیشمندان، نخبگان و مسئولان استان هستیم.

وی با بیان اینکه نشریه صدای ملت از اسفند ماه سال 82 فعالیت خود را آغاز کرده و از آن تاریخ تاکنون به صورت هفته نامه در سطح منطقه توزیع می شود، یادآور دشد: نخستین شماره روزنامه صدای ملت، اوایل تیرماه امسال و با برگزاری مراسم ویژه ای منتشر و توزیع خواهد شد.

و اما در مسیر انتشار روزنامه های استان مشکلاتی نیز وجود دارد که به عنوان دغدغه همواره پیش روی حوزه مطبوعات استان قرار داشته است که به نظر می رسد با همکاری مسئولان بتوان تا حد زیادی بر این مشکلات فائق آمد.

انتشار روزنامه زمینه ساز توسعه همه جانبه لرستان

مدیر مسئول روزنامه آفتاب لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: روزنامه‌ها به‌خاطر پردازش روزانه به تحولات خبری بر خلاف هفته‌نامه‌ها از قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند چرا که با بهره گرفتن از عنصر تازگی می توانند مخاطبان بیشتری را جذب کنند و با توجه به انتشار در هر روز امکان پیگیری رخدادها را بصورت زنجیره‌وار داشته باشند.

حامد احمدی ادامه داد: از این رو می‌توان با تکیه بر خصوصیات روزنامه در تمام بخش‌های توسعه‌ای زمینه رشد و تعالی جامعه را فراهم کرد چرا که روزنامه می تواند با اطلاع رسانی مطلوب همگان را در انجام کارهای بزرگ همراه کرده و موجبات دلگرمی بیشتر مردم نسبت به مسئولان را فراهم کند.

وی به دغدغه های خود در مسیر انتشار روزنامه اشاره کرد و گفت: از آنجایی که روزنامه هر روز باید انتشار یابد به نیروی انسانی بیشتر و ماهرتری نسبت به هفته‌نامه نیازمند می باشد و از طرف دیگر بارمالی روزنامه نیز بیشتر خواهد شد.

بزرگترین تغییرات سیاسی و اجتماعی در دنیا بخاطر نگاه روزنامه‌نگاران بوده است

مدیر مسئول روزنامه آفتاب لرستان با تاکید بر اینکه در استان محروم لرستان انتشار روزنامه بدون حمایت مسئولان به معنای ورشکستگی اقتصادی است، ادامه داد: از این رو باید حمایت‌های ویژه‌ای از روزنامه‌های مجوز گرفته شده به‌عمل بیاید.

احمدی با یادآوری اینکه همواره بزرگترین تغییرات سیاسی و اجتماعی صورت گرفته در دنیا به‌خاطر نگاه ریزبینانه روزنامه‌نگاران بوده است، بیان داشت: به همین خاطر است که در همه‌جای جهان از این قشر جامعه به‌عنوان عامل رشد و توسعه جوامع یاد می‌شود.

وی معتقد است که مشکل لرستان به عنوان سرزمینی کمتر توسعه یافته که قابلیت های متعدد و مستعدی برای آبادانی دارد به هیچ‌عنوان سیاسی و اقتصادی نیست بلکه این دیار برای رشد همه جانبه با توجه به ریشه‌های فرهنگی خود نیازمند رشد فرهنگی و تعالی اجتماعی است.

مدیر مسئول روزنامه آفتاب لرستان افزود: به عبارتی واضح‌تر با درک صحیح از نیازهای مترقی این قوم در حوزه فرهنگ باید باورهای اشتباه را اصلاح و توان و پتانسیل عمومی را به سمت کارهای بزرگ و تخصصی هدایت کرد که روزنامه در این زمینه بسیار کار ساز و تأثیرگذار خواهد بود.

کم توجهی مسئولان لرستان به صدور مجوز دو روزنامه در استان

احمدی از کم توجهی مسئولان لرستان به صدور مجوز دو روزنامه در استان گلایه کرد و گفت: واقعیت این است که پس از اعلام مجوز روزنامه برای "آفتاب لرستان" به هیچ عنوان از سوی سیاستگذاران و مدیران ارشد استان گامی برای تحقق این رویای دیرینه مردم لرستان برداشته نشد که این امر قابل تامل است.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که تیم مطبوعاتی "آفتاب لرستان" جوانان متولد یافته همین انقلاب هستند که با توجه به آمار بیکاری در قشر جوان استان امروز تعدادی از همین جوانان در حال گام برداشتن برای حرکت بزرگی به‌نام "انتشار روزنامه" هستند و این مهم نباید به‌عنوان یک تهدید تلقی شود.

مدیر مسئول روزنامه آفتاب لرستان معتقد است که عدم انتشار روزنامه و تداوم نداشتن انتشار آن بزرگترین تهدید برای توسعه لرستان است، خواستار نگاه مثبت و ویژه مسئولان برای انتشار روزنامه های مجوز گرفته در استان شد.

به هر حال به نظر می رسد مطبوعات استان لرستان در حالی سال 90 را با خبرهای خوش مطبوعاتی پیرامون صدور مجوز 20 نشریه جدید، دو روزنامه و یک هفته نامه سراسری آغاز کرده است که شیرین ماندن کام مطبوعاتی های استان از این خبرهای خوش نیازمند توجه و همت مسئولان لرستان است.