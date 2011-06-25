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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

بعد از 10 روز/

"ورود آقایان ممنوع" به مرز 400 میلیون تومان رسید

"ورود آقایان ممنوع" به مرز 400 میلیون تومان رسید

فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" به کارگردانی رامبد جوان در سینماهای تهران به فروش 390 میلیون تومانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با داشتن 17 سینما در تهران و 10 روز نمایش توانست به فروش 390 میلیون تومانی دست پیدا کند. این فیلم در شهرستان‌ها 150 میلیون تومان فروش کرده است.

اکران "ورود آقایان ممنوع" از چهارشنبه 25 خردادماه آغاز شد. این فیلم با بازی رضا عطاران، ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانی، مانی حقیقی و... داستان یک دبیرستان دخترانه است که معلمی وارد آن می‌شود و...

رامبد جوان فیلم‌های سینمایی "اسپاگتی در هشت دقیقه" و "پسر آدم، دختر حوا" را کارگردانی کرده است. مجموعه تلویزیونی "توطئه فامیلی" به کارگردانی وی از شبکه اول پخش می‌شود.

کد مطلب 1343685

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